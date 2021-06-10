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Мета "Північного потоку-2" внести розбрат у трансатлантичну єдність, - Кулеба

Автор: Владислав Красінський

Проект "Північний потік-2" може створити непропорційно великі виклики для стримування агресивної політики РФ. Його мета - внести розбрат в трансатлантичну єдність.

Таку думку висловив глава МЗС України Дмитро Кулеба в коментарі РБК-Україна.

За його словами, нинішній підхід до проблеми "Північного потоку-2" в короткостроковій перспективі може допомогти новій адміністрації США уникнути погіршення відносин з Німеччиною.

"Але довгостроково цей проект здатний створити непропорційно великі виклики для спільної справи стримування агресивної політики РФ. Мета "Північного потоку-2" якраз і полягає в тому, щоб внести розбрат в трансатлантичну єдність. Цю проблему неможливо вирішити, просто закривши на неї очі", - заявив міністр.

Раніше Кулеба заявляв, що проект " Північний потік-2" розколює союзників.

Також в МЗС заявляли, що завершення будівництва " Північного потоку-2" загрожує підірвати єдність між країнами Європи.

Детальніше про закінчення будівництва "Північного потоку-2" , а також про те, що це означає Для України - в матеріалі "Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2"і на що сподівається Україна".

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