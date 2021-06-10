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Цель "Северного потока-2" внести раздор в трансатлантическое единство, - Кулеба

Автор: Владислав Красинский

Проект "Северный поток-2" может создать непропорционально большие вызовы для сдерживания агрессивной политики РФ. Его цель - внести раздор в трансатлантическое единство.

Такое мнение выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в комментарии РБК-Украина.

По его словам, нынешний подход к проблеме "Северного потока-2" в краткосрочной перспективе может помочь новой администрации США избежать ухудшения отношений с Германией.

"Но долгосрочно этот проект способен создать непропорционально большие вызовы для общего дела сдерживания агрессивной политики РФ. Цель "Северного потока - 2" как раз и заключается в том, чтобы внести раздор в трансатлантическое единство. Эту проблему невозможно решить, просто закрыв на нее глаза", - заявил министр.

Ранее Кулеба заявлял, что проект "Северный поток-2" раскалывает союзников.

Также в МИД заявляли, что завершение строительства "Северного потока-2" грозит подорвать единство между странами Европы.

Подробнее об окончании строительства "Северного потока-2", а также о том, что это значит для Украины - в материале "Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина".

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