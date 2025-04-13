"Это знак. Это символ". Спасатели показали украинский флаг среди руин в Сумах

Во время ракетной атаки РФ на Сумы, которая унесла жизни уже 34 человек, чудом уцелел среди руин украинский флаг. Символ несокрушимости Украины показали спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

Чрезвычайники отметили, что в Сумах российская атака унесла жизни невинных людей, но среди руин остался неповрежденный флаг Украины.

"Это знак. Это символ. Мы стоим. И выстоим. Мы - несокрушимые. Мы победим!", - подчеркнули в службе спасения.

ГСЧС показали видео, на котором видно небольшой флаг Украины, стоящий на полке, уцелевшей после удара по городу.

Удар российских оккупантов по Сумам

Напомним, российские войска нанесли удары по Сумам баллистикой 13 апреля. Под удар попал центр города, где на тот момент находилось много людей. В момент ударов люди просто шли по улице, сидели в своих авто, ехали в общественном транспорте.

Сначала сообщалось о 21 погибшем и 20 раненых, позже количество пострадавших возросло до 34, затем до 83. Около 15:30 ГСЧС Украины сообщила, что количество пострадавших возросло до 99 человек, из них 11 детей.

По состоянию на 18:00 было известно, что в результате вражеского обстрела погибли уже 34 человека, из них 2 ребенка. Среди пострадавших уже 117 человек, из них 15 - это дети. Зафиксировано большое количество разрушений.

Больше всего людей пострадали в троллейбусе, который проезжал рядом с эпицентром одного из ударов. Практически все, кто находился в электротранспорте, погибли.

Тактика врага во время сегодняшнего обстрела была аналогичной обстрелу в Кривом Роге недавно. Как отметили местные власти, Россия снова атаковала ракетой с кассетными боеприпасами, и вражеская ракета взорвалась над городом.