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Генштаб жестко ответил на атаку по Сумах: Россия получит нашу ярость и возмездие

Сумы, Воскресенье 13 апреля 2025 18:48
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Генштаб жестко ответил на атаку по Сумах: Россия получит нашу ярость и возмездие Фото: российские войска ударили по Сумах (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Вербное воскресенье Россия ударила по мирным жителям Сум. Украина ответит жестко - враг получит нашу ярость и возмездие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"В день великого христианского праздника, Вербное воскресенье, российские войска совершили очередное преступление против человечности: нанесли удар баллистическими ракетами по центру города Сумы. Погибли и получили ранения десятки мирных людей", - отметили в штабе.

Украинские военные отметили, что не достигнув стратегических успехов на поле боя, российские оккупанты снова прибегают к своей привычной тактике.

"(Россия, - ред.) воюет с мирным населением, грубо нарушая международное право, законы и обычаи войны. Россия в очередной раз демонстрирует: она не стремится к миру. Ее цель - посеять страх. Но Россия получит только нашу ярость и неотвратимое возмездие", - заявили в Генштабе.

Военные отметили, что ответ за российскую агрессию будет жестким.

"Мы будем уничтожать оккупантов, их военные объекты, вооружение и технику - везде, где бы они ни были. Российские военные преступления не имеют срока давности. Преступники должны понести заслуженное наказание", - добавили в штабе.

Ракетный удар по Сумах

Напомним, что сегодня, 13 апреля, российские оккупанты нанесли двойной ракетный удар по центру Сум. По данным начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко, именно повторный ракетный удар по Сумах вызвал массовые жертвы.

Как стало известно, тактика врага во время сегодняшнего обстрела была такой же, как во время обстрела в Кривом Роге на прошлой неделе. Как отметили местные власти, Россия снова атаковала ракетой с кассетными боеприпасами, и вражеская ракета взорвалась над городом.

По последним данным известно, что в Сумах погибли более 30 человек, среди жертв есть дети. Еще почти сто человек получили ранения, среди раненых более 10 детей.

Все, что сейчас известно о последствиях ракетного удара по городу Сумы можно узнать в материале РБК-Украина.

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