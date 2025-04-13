Генштаб жестко ответил на атаку по Сумах: Россия получит нашу ярость и возмездие

В Вербное воскресенье Россия ударила по мирным жителям Сум. Украина ответит жестко - враг получит нашу ярость и возмездие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"В день великого христианского праздника, Вербное воскресенье, российские войска совершили очередное преступление против человечности: нанесли удар баллистическими ракетами по центру города Сумы. Погибли и получили ранения десятки мирных людей", - отметили в штабе.

Украинские военные отметили, что не достигнув стратегических успехов на поле боя, российские оккупанты снова прибегают к своей привычной тактике.

"(Россия, - ред.) воюет с мирным населением, грубо нарушая международное право, законы и обычаи войны. Россия в очередной раз демонстрирует: она не стремится к миру. Ее цель - посеять страх. Но Россия получит только нашу ярость и неотвратимое возмездие", - заявили в Генштабе.

Военные отметили, что ответ за российскую агрессию будет жестким.

"Мы будем уничтожать оккупантов, их военные объекты, вооружение и технику - везде, где бы они ни были. Российские военные преступления не имеют срока давности. Преступники должны понести заслуженное наказание", - добавили в штабе.