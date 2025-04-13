"Це знак. Це символ". Рятувальники показали український прапор серед руїн у Сумах

Під час ракетної атаки РФ на Суми, яка забрала життя вже 34 людей, дивом вцілів серед руїн український прапор. Символ незламності України показали рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

Надзвичайники зазначили, що у Сумах російська атака забрала життя невинних людей, але серед руїн залишився неушкоджений прапор України.

"Це знак. Це символ. Ми стоїмо. І вистоїмо. Ми - незламні. Ми переможемо!", - підкреслили у службі порятунку.

ДСНС показали відео, на якому видно невеликий прапор України, що стоїть на полиці, вцілілій після удару по місту.

Удар російських окупантів по Сумах

Нагадаємо, російські війська завдали удари по Сумам балістикою 13 квітня. Під удар потрапив центр міста, де на той момент перебувало багато людей. У момент ударів люди просто йшли вулицею, сиділи у своїх авто, їхали в громадському транспорті.

Спочатку повідомлялося про 21 загиблого і 20 поранених, пізніше кількість постраждалих зросла до 34, потім до 83. Близько 15:30 ДСНС України повідомила, що кількість постраждалих зросла до 99 осіб, з них 11 дітей.

Станом на 18:00 було відомо, що внаслідок ворожого обстрілу загинуло вже 34 особи, з них 2 дитини. Серед постраждалих вже 117 людей, з них 15 - це діти. Зафіксована велика кількість руйнувань.

Найбільше людей постраждали в тролейбусі, який проїздив поряд з епіцентром одного з ударів. Практично всі, хто знаходився в електротранспорті, загинули.

Тактика ворога під час сьогоднішнього обстрілу була аналогічною до обстрілу в Кривому розі нещодавно. Як зазначила місцева влада, Росія знову атакувала ракетою з касетними боєприпасами, і ворожа ракета вибухнула над містом.