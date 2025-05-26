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"Это военные преступления": духовный советник Трампа осудил атаки РФ по Украине

Фото: пастор Марк Бернс (president.gov.ua)
Автор: Валерий Савицкий

Пастор Марк Бернс, которого считают духовным советником президента США Дональда Трампа, раскритиковал произошедшие в последние дни воздушные удары России по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Бернса в соцсети Х.

Он назвал атаки российских сил на Киев "вопиющим нарушением международного права" и военными преступлениями, ведь они "целенаправленно нацелены на гражданские районы и объекты инфраструктуры".

"Эти удары не только наносят сокрушительный ущерб мирному населению, но и подрывают фундаментальные принципы гуманности и нормы ведения вооруженных конфликтов, которые запрещают нападение на некомбатантов (на гражданских. - ред.)", - написал Бернс.

Пастор призвал международное сообщество "решительно отреагировать, чтобы привлечь к ответственности виновных россиян, и защитить жизни и права мирных жителей, оказавшихся в зоне огня".

Марк Бернс - американский евангельский служитель, телеевангелист и политик, который является пастором Harvest Praise & Worship Center в Южной Каролине.

Бернс часто представлял Трампа на его митингах в ходе предвыборной кампании политика в 2016 году. До 2023 года был членом правления организации "Пасторы за Трампа".

 

Воздушные удары РФ

В течение последних двух суток Украина подверглась самым мощным ракетно-дронным обстрелам с начала полномасштабного вторжения России.

В ночь на воскресенье, 25 мая, российские войска атаковали 13 регионов страны. Для ударов были применены десятки баллистических и крылатых ракет, а также около 300 ударных беспилотников.

В результате атаки погибли 12 человек, более 60 человек получили ранения. Повреждены и разрушены объекты жилой и промышленной инфраструктуры.

В ночь на 26 мая, террористы снова массированно атакуют Украину "Шахедами".

В Одессе звучали взрывы из-за работы сил ПВО.

О том, как мир реагирует на массированные обстрелы Украины, - читайте в нашем авторском материале.

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Атака дронов