"Це воєнні злочини": духовний радник Трампа засудив атаки РФ по Україні

Він назвав атаки російських сил на Київ "кричущим порушенням міжнародного права" та воєнними злочинами, адже вони "цілеспрямовано націлені на цивільні райони та об’єкти інфраструктури".

"Ці удари не лише завдають нищівної шкоди мирному населенню, а й підривають фундаментальні принципи гуманності та норми ведення збройних конфліктів, які забороняють напад на некомбатантів (на цивільних. - ред.)", - написав Бернс.

Пастор закликав міжнародну спільноту "рішуче відреагувати, щоб притягнути до відповідальності винних росіян і захистити життя та права мирних жителів, які опинилися в зоні вогню".

Марк Бернс - американський євангельський служитель, телеєвангеліст і політик, який є пастором Harvest Praise & Worship Center у Південній Кароліні.

Бернс часто представляв Трампа на його мітингах під час передвиборчої кампанії політика у 2016 році. До 2023 року був членом правління організації "Пастори за Трампа".