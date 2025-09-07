ua en ru
В Киеве уже более 20 пострадавших в результате удара россиян, - МВД

Киев, Воскресенье 07 сентября 2025 10:10
UA EN RU
В Киеве уже более 20 пострадавших в результате удара россиян, - МВД Фото: в Киеве уже более 20 пострадавших (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве количество пострадавших в результате атаки РФ превысило 20 человек. Два человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.

По его словам, в Киеве россияне повредили четыре жилые многоэтажки. В Святошинском районе продолжается тушение пожара и разбор завалов. Есть обвал части дома.

"К сожалению, на этой локации погибли два человека: женщина с двухмесячным ребенком. Вероятно, под руинами еще остаются люди. Более 20 человек травмированы", - сообщил Клименко.

Глава МВД сообщил, что пожар в здании правительства локализовали на площади более тысячи кв. метров, спасатели продолжают его тушение.

Всего в столице сейчас работают около 400 спасателей ГСЧС, привлечено около 100 единиц спецтехники и пожарные вертолеты.

Фото: в Киеве двое погибших в результате атаки РФ (t.me/Klymenko_MVS)

Массированная атака РФ

Напомним, что этой ночью россияне выпустили по Украине рекордные 810 дронов, а также 13 ракет, в том числе и баллистические. ПВО обезвредила 747 беспилотников и четыре ракеты.

Россияне атаковали Киев, Запорожье, Днепр, Кременчуг и Кривой Рог. В Киеве погибла женщина и двухмесячный мальчик. Также впервые с начала полномасштабной войны было атаковано здание Кабмина.

Больше о последствиях обстрелов - узнайте в материале РБК-Украина.

