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"Это справедливость". ГУР отреагировало на ночную атаку на российские НПЗ

Киев, Пятница 09 февраля 2024 14:46
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"Это справедливость". ГУР отреагировало на ночную атаку на российские НПЗ Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Атаки на объекты, поддерживающие оккупационные войска, будут продолжаться. Речь идет, в частности, и о российских нефтеперерабатывающих заводах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Он прокомментировал ночную атаку на Ильский и Афипский НПЗ в Краснодарском крае.

"Тот, кто с мечом пришел к нам, от меча будет страдать. И это касается всех объектов военных, а также других, задействованных в поддержке оккупационного корпуса и военно-промышленного комплекса, воюющего против Украины", - заявил представитель ГУР.

Юсов фактически не подтвердил и не опроверг, что российские НПЗ поразили украинские дроны. Но он отметил, что "бавовна" будет продолжаться на море и суше, на разных участках и расстояниях государства-агрессора.

"Это справедливость и она будет продолжаться. Так и должно быть", - добавил он.

Атака на два НПЗ в России

В ночь на 9 февраля в Краснодарском крае РФ разразился мощный пожар. РосСМИ сообщили, что огонь вспыхнул на территории Ильского НПЗ.

Источники РБК-Украина сообщили, что дроны СБУ атаковали ночью Ильский и Афипский НПЗ в Краснодарском крае. На Ильском нефтеперерабатывающем заводе произошел большой пожар, повреждена установка первичной переработки. Без нее враг не сможет производить дизтопливо для военных нужд.

По Афипскому заводу также отработали беспилотники, последствия уточняются.

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