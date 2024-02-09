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"Це справедливість". ГУР відреагувало на нічну атаку на російські НПЗ

Київ, П'ятниця 09 лютого 2024 14:46
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"Це справедливість". ГУР відреагувало на нічну атаку на російські НПЗ Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Атаки на об'єкти, які підтримують окупаційні війська, будуть продовжуватися. Йдеться, зокрема, і про російські нафтопереробні заводи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Він прокоментував нічну атаку на Ільський та Афіпський НПЗ у Краснодарському краї.

"Той, хто з мечем пройшов до нас, від меча буде страждати. І це стосується всіх об'єктів військових, а також інших, які задіяні у підтримці окупаційного корпусу і військово-промислового комплексу, який воює проти України", - заявив представник ГУР.

Юсов фактично не підтвердив і не спростував, що російські НПЗ вразили українські дрони. Але він зазначив, що "бавовна" буде тривати на морі і суходолі, на різних ділянках і відстанях держави-агресора.

"Це справедливість і вона буде продовжуватися. Так і повинно бути", - додав він.

Атака на два НПЗ в Росії

В ніч на 9 лютого у Краснодарському краї РФ спалахнула потужна пожежа. РосЗМІ повідомили, що вогонь спалахнув на території Ільського НПЗ.

Джерела РБК-Україна повідомили, що дрони СБУ атакували вночі Ільський та Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. На Ільському нафтопереробному заводі сталася велика пожежа, пошкоджено установку первинної переробки. Без неї ворог не зможе виробляти дизпаливо для військових потреб.

По Афіпському заводу також відпрацювали безпілотники, наслідки уточнюються.

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НПЗ Головне управління розвідки ГУР Атака дронів
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