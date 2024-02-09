ua en ru
Пт, 09 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Краснодарском крае горит НПЗ (видео)

Красодар, Пятница 09 февраля 2024 03:26
UA EN RU
В Краснодарском крае горит НПЗ (видео) Иллюстративное фото: в Краснодарском крае горит НПЗ (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Краснодарском крае горит нефтеперерабатывающий завод. Жители перед возгоранием слышали звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra.

По словам спасателей, пожар случился примерно в 2 часа ночи.

"По информации ЕДДС Северского района, в районе 2 часов ночи 9 февраля произошел пожар на территории Ильского НПЗ", - сообщает оперштаб региона.

На данный момент пожар потушен. Пострадавших, в результате пожара нет.

"К 3 часам ночи открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода. Пострадавших нет. На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы, которые завершают ликвидацию ЧП и установят причины происшествия", - сообщили спасатели.

Пожары в России

Ранее мы писали о пожаре в жилом доме в Москве. Возгорание охватило площадь более 4 тысяч квадратных метров.

Также мы писали что взрыв произошел на газопроводе в Пермском крае РФ 8 февраля. Вспыхнул пожар, есть пострадавшие.

К слову, в Белгороде 7 февраля вспыхнул пожар на заводе железобетонных конструкций. Россияне заявили о "прилете".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пожар Краснодарский край Война в Украине
NEWS
Сырский стал новым главнокомандующим ВСУ
Сырский стал новым главнокомандующим ВСУ
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить