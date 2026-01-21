ua en ru
Истребители F-16 для Украины: роспропаганда выдумала "отзыв" самолетов Данией

Среда 21 января 2026 17:48
UA EN RU
Истребители F-16 для Украины: роспропаганда выдумала "отзыв" самолетов Данией Иллюстративное фото: истребитель F-16 (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Роспропаганда распространяет фейк об "отзыве" Данией истребителей F-16 из Украины, тогда как никаких заявлений или подтверждений этому нет.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил в своем Telegram-канале Центр противодействия дезинформации.

Так, роспропагандисты распространяют видео якобы с датского телеканала TV2 Nord, где телеведущая Пиа Белтофт якобы сообщает, что Дания планирует забрать переданные Украине истребители F-16 и перебросить их в Гренландию из-за заявлений президента США Дональда Трампа.

Истребители F-16 для Украины: роспропаганда выдумала &quot;отзыв&quot; самолетов ДаниейПри этом в Центре противодействия дезинформации говорят, что пропагандисты смонтировали видео, заменив аудиодорожку на сфабрикованную. На самом же деле никаких официальных заявлений об отзыве самолетов нет ни на сайте телеканала TV2 Nord, ни в его соцсетях.

Министерство обороны Дании также опровергло эту ложь.

Отметим, что фейковое видео активно распространяется сразу на нескольких языках, что свидетельствует о заранее спланированной и скоординированной информационной кампании врага. Цель - создать впечатление, что западные партнеры якобы могут отказаться от поддержки Украины, подорвать доверие к союзникам и посеять сомнения относительно надежности военной помощи.

Эксперты отмечают: Украине и ее партнерам следует игнорировать подобные провокации и доверять только официальным источникам информации.

Передача F-16 от Дании Украине

Напомним, что Дания вместе с Нидерландами, Норвегией и другими союзниками создала так называемую авиационную коалицию F-16 для Украины, которая включает не только поставки самолетов, но и обучение украинских пилотов и техников.

В частности, еще в августе 2025 года Дания начала обучение восьми украинских пилотов на истребителях F-16.

Известно, что часть F-16 от Дании уже работает в Украине, и следующие партии должны поступать постепенно.

Украинские военные и партнеры подчеркивают, что эти самолеты значительно усиливают способность Украины защищать воздушное пространство и выполнять более сложные задачи в небе.

Российская Федерация Дания F-16
