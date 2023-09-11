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Иран хочет передать России ракеты малой и большой дальности, - глава Моссада

Понедельник 11 сентября 2023 13:57
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Иран хочет передать России ракеты малой и большой дальности, - глава Моссада Фото: директор Моссада Дэвид Барнеа (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Иран намерен передать России ракеты малой и большой дальности в дополнение к дронам-камикадзе Shahed, которые страна-агрессор использует в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора израильской разведки Моссада Дэвида Барнеа, которого цитирует Times of Israel.

Он отметил, что Израиль обеспокоен тем, что Иран продает России передовое оружие, ведь это может представлять угрозу и существованию Израиля.

По его словам, Иран намерен предоставить России ракеты малого и дальнего действия. При этом Барнеа отметил, что прошлые попытки Ирана предоставить России ракеты во время войны были сорваны.

"У меня есть ощущение, что в ближайшее время будут сорваны другие соглашения. Мы боимся, что россияне передадут иранцам то, чего им не хватает, передовое оружие, которое, безусловно, поставит под угрозу наш мир и, возможно, даже наше существование здесь", - директор Моссада.

Сотрудничество Ирана и России

Россия широко использует иранские дроны для атак по Украине. При этом страна-агрессор почти полностью исчерпала запас этих беспилотников.

В то же время, Россия с помощью Ирана строит на своей территории завод по производству беспилотников, который в дальнейшем может повлиять на войну в Украине.

К тому же, россияне могут модернизировать беспилотники иранской разработки.

Между тем, Иран хочет нарастить силы контроля над своей границей для борьбы с "терроризмом" с помощью РФ.

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