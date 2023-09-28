Нет фактов продажи Ираном ракет России, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии в настоящее время фактов продажи ракет иранской стороной в Россию.

Глава государства в ходе брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что на сегодняшний день "есть информация от наших соответствующих органов и от партнеров, что пока нет факта продажи ракет Ираном в РФ".

"Наши службы в контакте с партнерами занимаются этим вопросом", - добавил Зеленский.

Сотрудничество Ирана и России и вопрос о ракетах

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия заручилась помощью Ирана в вопросе поставки дронов-камикадзе типа Shahed. С тех пор РФ регулярно использует эти БПЛА для атак на военную и гражданскую инфраструктуру Украины. Поэтому на Иран накладывают многочисленные санкции.

Ранее летом координатор Совета по национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби заявил, что Иран активно приобщился к строительству в России завода по производству "шахедов". Он должен быть построен до конца следующего года, отмечал чиновник.

Как недавно заявил директор израильской разведки Моссада Дэвид Барнеа, Иран намерен передать России ракеты малой и большой дальности в дополнение к дронам-камикадзе Shahed.

По данным Института изучения войны (ISW), Иран может договориться с РФ о передаче ракет после окончания действия резолюции Совбеза ООН 2231, что запрещает ему подобные соглашения. Такая договоренность может заработать после 18 октября.