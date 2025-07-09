Это разрушает ваши суставы: три неожиданных врага, провоцирующих подагру и лишний вес

Подагра - это коварная болезнь, которая часто проявляется острыми приступами артрита: покраснением, повышенной чувствительностью, болью и отеком сустава. Классически она поражает большой палец ноги, но может проявиться и как тофусы, камни в почках или уратная нефропатия.

Какие именно продукты могут провоцировать подагру и набор веса, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение тренера Юрия Попка в Facebook.

Какова причина подагры

Причина подагры - повышенный уровень мочевой кислоты в крови, которая кристаллизуется и накапливается в суставах, сухожилиях и окружающих тканях, буквально их разрушая.

Мочевая кислота образуется при распаде пуринов - азотсодержащих соединений, содержащихся в клетках организма. Традиционные рекомендации по ограничению красного мяса, субпродуктов, жирной рыбы, бобовых, чая, кофе и шоколада - это, как правило, меры для уже имеющейся проблемы. Но наша цель профилактика, чтобы не доводить до такого состояния, когда придется прибегать к крайним мерам, которые лишь снимают симптомы, не устраняя первопричину.

Корень зла для суставов и веса

Рост мочевой кислоты и воспаление суставов обычно является следствием инсулинорезистентности (нарушение углеводного обмена). Это состояние, когда уровень глюкозы и инсулина в крови повышен.

Причина инсулинорезистентности проста: переедание, малоподвижный образ жизни и, как следствие, лишний вес.

Инсулинорезистентность означает, что клетки вашего тела перестают должным образом реагировать на инсулин и не могут использовать глюкозу из крови для своих энергетических потребностей. Клетки сигнализируют о недостатке энергии, и в ответ поджелудочная железа начинает синтезировать еще больше инсулина.

Некоторое время эта система будет балансировать на пределе своих возможностей. Но если провоцирующие факторы не устранить, "завод" не выдержит перегрузки.

Глюкоза перестанет попадать внутрь клеток, и ее уровень в крови будет оставаться стабильно высоким - привет, преддиабет. Если и на это не обратить внимание, ситуация ухудшится до сахарного диабета 2 типа или метаболического синдрома.

Три ключевых "врага" для суставов и метаболизма

Мы можем выделить три основные категории продуктов, которые провоцируют и поддерживают воспалительные процессы в организме, нарушают углеводный обмен и, соответственно, приводят к росту уровня мочевой кислоты.

Алкоголь

Это один из главных врагов ваших суставов. Алкоголь вызывает обезвоживание, что затрудняет способность организма выводить мочевую кислоту. Особое внимание следует уделить злоупотреблению красным вином, ведь оно содержит как алкоголь, так и фруктозу.

Избыток фруктозы

Для того, чтобы наш организм переработал фруктозу, она должна перейти в глюкозу. Однако конечным продуктом распада этой реакции является именно мочевая кислота, которая разрушает суставы. Суточная норма фруктозы - около 30 граммов. В первую очередь, это соки, фрукты (злоупотребление), мед, а также сахар, который наполовину состоит из фруктозы.

Сахар и все рафинированные углеводы

Эти продукты являются частыми "гостями" в списках вредных привычек для здоровья. Сахар, как мы уже упоминали, содержит фруктозу. Рафинированные углеводы (белый хлеб, выпечка, сладости) быстро повышают уровень глюкозы в крови, провоцируя инсулинорезистентность.

Суточная норма сахара из всех продуктов - 50 граммов, но большинство потребляет в 3-5 раз больше.