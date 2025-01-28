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"Это проблема для Кима": в ЦПД объяснили провал солдат КНДР в Курской области

Вторник 28 января 2025 17:17
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"Это проблема для Кима": в ЦПД объяснили провал солдат КНДР в Курской области Фото: Путин и Ким Чен Ын (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Военные Северной Кореи потерпели провал в Курской области из-за отсутствия подготовки противостоять дронам и артиллерии. Сейчас они проводят с российскими командирами и собственными офицерами.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в Telegram.

По словам Коваленко, северокорейские солдаты понесли значительные потери и сейчас проводят с российскими командирами и собственными офицерами "работу над ошибками".

Он отметил, что еще рано говорить, что они не будут продолжать активное участие в войне. Их планируют и дальше активно привлекать.

"Также большая проблема для Кима - это то, что КНДРовцы попали в плен, кроме этого, есть четкая фиксация тел погибших корейцев. Россияне должны были обеспечить максимальную анонимность их участия в боях согласно первоначальным договоренностям, но не обеспечили этого", - написал Коваленко.

Бои в Курской области

В конце прошлого лета украинские войска захватили значительные участки территории в Курской области РФ. В ответ Россия была вынуждена привлечь к боевым действиям военных из Северной Кореи. Однако из-за слабой подготовки и языкового барьера северокорейские солдаты понесли существенные потери.

Стоит напомнить, что политтехнолог Тарас Загородний оценивал, может ли президент США Дональд Трамп заставить Северную Корею прекратить помощь России в войне. Во время своего первого срока Трамп пытался поладить с КНДР и даже встречался с Ким Чен Ыном.

Также мы писали о том, что солдат КНДР доставили в Россию на пароме, а затем поездом. По словам одного из пленных среди северокорейских войск, они находились в полной информационной изоляции.

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