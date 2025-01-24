Может ли Трамп заставить КНДР прекратить поддержку России: ответ политтехнолога

Отвечая на вопрос о том, может ли Трамп остановить поддержку Российской Федерации (РФ) со стороны Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) через встречу с Ким Чен Ыном, политтехнолог заявил, что такой сценарий вполне возможен.

"Он (Трамп, - ред.) скажет: "Сколько тебе дает Путин? Я дам больше". У кого больше денег? У США. Он скажет так, или же так: "Ты же понимаешь, что у американских стратегических бомбардировщиков тоже есть цели на территории Северной Кореи. Не надо с нами играть в те игры, которые плохо точно для тебя закончатся". Так что такой разговор будет", - пояснил Загородний.

Политтехнолог напомнил, что Трампу уже удавалось достичь определенных договоренностей с Ким Чен Ыном во время предыдущей каденции на посту президента США. Результатом переговоров стало прекращение ракетных запусков в сторону США и остановка ядерных испытаний, которые осуществляла Северная Корея.

"У Трампа была задача обеспечения безопасности Соединенных Штатов Америки", - добавил Загородний.



Отношения между США и КНДР

Исторически отношения между США и КНДР оставались напряженными, главным образом из-за ядерной программы Северной Кореи, международных санкций и серьезных политических разногласий. США неоднократно призывали Пхеньян прекратить проведение ядерных испытаний и демонтировать свою ядерную инфраструктуру. В свою очередь, КНДР расценивала такие призывы как вмешательство в свои внутренние дела.

Во время интервью Fox News, Трамп заявил, что планирует возобновить переговоры с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном.