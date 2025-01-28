"Це проблема для Кіма": у ЦПД пояснили провал солдатів КНДР у Курській області

Військові Північної Кореї зазнали провалу у Курській області через відсутність підготовки протистояти дронам та артилерії. Зараз вони проводять з російськими командирами та власними офіцерами.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко у Telegram.

За словами Коваленка, північнокорейські солдати зазнали значних втрат і зараз проводять з російськими командирами та власними офіцерами "роботу над помилками".

Він зауважив, що ще зарано говорити, що вони не будуть продовжувати активну участь у війні. Їх планують і далі активно залучати.

"Також велика проблема для Кіма - це те, що КНДРівці потрапили в полон, окрім цього, є чітка фіксація тіл загиблих корейців. Росіяни мали забезпечити максимальну анонімність їх участі в боях згідно з початковими домовленостями, але не забезпечили цього", - написав Коваленко.

Бої в Курській області

Наприкінці минулого літа українські війська захопили значні ділянки території в Курській області РФ. У відповідь Росія була змушена залучити до бойових дій військових із Північної Кореї. Проте через слабку підготовку та мовний бар'єр північнокорейські солдати зазнали суттєвих втрат.

Варто нагадати, що політтехнолог Тарас Загородній оцінював, чи може президент США Дональд Трамп змусити Північну Корею припинити допомогу Росії у війні. Під час свого першого терміну Трамп намагався поладнати з КНДР та навіть зустрічався з Кім Чен Ином.