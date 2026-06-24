РФ пыталась атаковать украинское побережье беспилотными катерами со "Старлинками", - Флеш
Российские войска предприняли попытку атаковать украинское побережье с помощью нескольких беспилотных ударных катеров. Все вражеские морские дроны были заранее обнаружены и уничтожены в море вдали от берега.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра обороны Украины, эксперта по оборонным технологиям Сергея "Флэш" Бескрестнова.
Ликвидация угрозы и системы управления
Попытка вражеского удара произошла сегодня около 4:00 утра.
Благодаря скоординированной работе ряда подразделений Вооруженных Сил Украины атаку удалось полностью отразить еще на подступах к контролируемому врагом Кинбурнского полуострова и Очакова.
На обнародованной карте красным квадратом обозначен ориентировочный район в Черном море к югу от Кинбурнской косы, где произошел перехват катеров.
Фото: место, где были перехвачены морские беспилотные катера, отмечено красным (t.me/serhii_flash)
Как отметил Сергей Бескрестнов, на уничтоженных беспилотных катерах россиян были обнаружены установленные терминалы спутниковой связи "Старлинк".
"Как я рассказывал ранее, на уничтоженных катерах был установлен "Старлинк", поскольку других систем управления на дальние расстояния у противника нет", - подчеркнул эксперт.
Он также поблагодарил всех участвовавших в операции украинских военных за эффективную защиту морских границ и побережья.
23 апреля захватчики пытались атаковать Одесский порт беспилотным катером.
Тогда Военно-морские силы (ВМС) Украины зафиксировали движение вражеского морского беспилотника, направлявшегося в сторону одного из портовых объектов Одессы. Средство поражения было оперативно обнаружено силами наблюдения и нейтрализовано подразделениями ВМС, продолжающими держать оборону акватории Черного моря.