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РФ пыталась атаковать украинское побережье беспилотными катерами со "Старлинками", - Флеш

01:57 24.06.2026 Ср
2 мин
Российскую атаку морскими дронами отбили около 4:00 утра
aimg Екатерина Коваль
РФ пыталась атаковать украинское побережье беспилотными катерами со "Старлинками", - Флеш Фото: украинские военные несут дежурство на патрульном катере ВМС (Getty Images)
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Российские войска предприняли попытку атаковать украинское побережье с помощью нескольких беспилотных ударных катеров. Все вражеские морские дроны были заранее обнаружены и уничтожены в море вдали от берега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра обороны Украины, эксперта по оборонным технологиям Сергея "Флэш" Бескрестнова.

Ликвидация угрозы и системы управления

Попытка вражеского удара произошла сегодня около 4:00 утра.

Благодаря скоординированной работе ряда подразделений Вооруженных Сил Украины атаку удалось полностью отразить еще на подступах к контролируемому врагом Кинбурнского полуострова и Очакова.

На обнародованной карте красным квадратом обозначен ориентировочный район в Черном море к югу от Кинбурнской косы, где произошел перехват катеров.

РФ пыталась атаковать украинское побережье беспилотными катерами со &quot;Старлинками&quot;, - Флеш Фото: место, где были перехвачены морские беспилотные катера, отмечено красным (t.me/serhii_flash)

Как отметил Сергей Бескрестнов, на уничтоженных беспилотных катерах россиян были обнаружены установленные терминалы спутниковой связи "Старлинк".

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"Как я рассказывал ранее, на уничтоженных катерах был установлен "Старлинк", поскольку других систем управления на дальние расстояния у противника нет", - подчеркнул эксперт.

Он также поблагодарил всех участвовавших в операции украинских военных за эффективную защиту морских границ и побережья.

23 апреля захватчики пытались атаковать Одесский порт беспилотным катером.

Тогда Военно-морские силы (ВМС) Украины зафиксировали движение вражеского морского беспилотника, направлявшегося в сторону одного из портовых объектов Одессы. Средство поражения было оперативно обнаружено силами наблюдения и нейтрализовано подразделениями ВМС, продолжающими держать оборону акватории Черного моря.

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