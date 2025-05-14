"Это последний шанс для Путина": глава МИД Польши оценил возможные последствия переговоров
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что переговоры Украины и России, если они состоятся в Стамбуле, могут стать решающим моментом для диктатора Владимира Путина.
Об этом он сказал во время выступления на международной конференции Impact 2025, сообщает РБК-Украина.
Сикорский назвал эти переговоры "последним шансом" для президента РФ принять то, что американцы называют "предложением".
"Я думаю, что если Путин его не примет - то есть не согласится, как Украина, на прекращение огня и серьезные переговоры, то президент Трамп может изменить свою политику в отношении него", - заявил польский министр.
По словам Сикорского, последствия возможного отказа России от мирного диалога уже вырисовываются. В частности, в США предложили жесткие экономические меры против стран, которые сотрудничают с Россией.
Речь идет о законопроекте сенатора-республиканца Линдси Грэма, который предусматривает "разрушительные санкции" против РФ.
В частности, в случае его принятия импортные тарифы на продукцию из стран, которые покупают российские энергоносители, могут вырасти до 500%.
"Под этим законопроектом уже стоит почти 80 подписей, то есть его поддерживает большинство сенаторов-республиканцев", - добавил Сикорский.
Переговоры Украины и России в Турции
В ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин отклонил предложение о прекращении боевых действий, однако выразил готовность возобновить переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. В ответ Зеленский заявил, что Украина не возражает против начала диалога с Москвой, но подчеркнул, что обязательным условием для этого должно стать введение режима тишины.
Позже Турция официально подтвердила, что готова выступить посредником в запланированном диалоге.
Кроме того, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что большинство сенаторов поддерживают законопроект о "сокрушительных санкциях против РФ и покупателей ее нефти и газа, если глава Кремля Владимир Путин не начнет вести серьезные переговоры о мире в Украине. Как отметил союзник Трампа, законопроект поддерживают 72 сенатора.
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