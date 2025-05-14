"Это последний шанс для Путина": глава МИД Польши оценил возможные последствия переговоров

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что переговоры Украины и России, если они состоятся в Стамбуле, могут стать решающим моментом для диктатора Владимира Путина.

Об этом он сказал во время выступления на международной конференции Impact 2025 , сообщает РБК-Украина .

Сикорский назвал эти переговоры "последним шансом" для президента РФ принять то, что американцы называют "предложением".

"Я думаю, что если Путин его не примет - то есть не согласится, как Украина, на прекращение огня и серьезные переговоры, то президент Трамп может изменить свою политику в отношении него", - заявил польский министр.

По словам Сикорского, последствия возможного отказа России от мирного диалога уже вырисовываются. В частности, в США предложили жесткие экономические меры против стран, которые сотрудничают с Россией.

Речь идет о законопроекте сенатора-республиканца Линдси Грэма, который предусматривает "разрушительные санкции" против РФ.

В частности, в случае его принятия импортные тарифы на продукцию из стран, которые покупают российские энергоносители, могут вырасти до 500%.

"Под этим законопроектом уже стоит почти 80 подписей, то есть его поддерживает большинство сенаторов-республиканцев", - добавил Сикорский.