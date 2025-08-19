"Это невероятно истощает". Бех-Романчук приняла тяжелое решение после дисквалификации за допинг

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук сообщила, что берет паузу в карьере. Спортсменка заявила, что больше не может бороться на два фронта - за свое честное имя и за будущее в личной жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсменки .

Дисквалификация Бех-Романчук

19 августа стало известно, что Бех-Романчук дисквалифицировали на 4 года - до мая 2029-го за употребление допинга. Соответствующее решение опубликовано на сайте Athletics Integrity Unit.

Украинская легкоатлетка была отстранена с мая 2025 года за положительный допинг-тест - и именно с этого срока отсчитывается ее дисквалификация.

По данным AIU, спортсменке предлагали признать нарушение, что позволило бы сократить срок дисквалификации на один год. Однако она отказалась, настаивая на своей невиновности.

Реакция спортсменки

В соцсети Бех-Романчук отметила, что всегда соревновалась честно и никогда не выступала под тенью сомнительных результатов.

"Я всю свою жизнь посвятила спорту и честной борьбе. Этот путь был нелегким, но я всегда оставалась преданной своим ценностям... Сегодня мне приходится делать трудный выбор. Это невероятно истощает, прежде всего эмоционально, и влияет на мое здоровье", - написала спортсменка.

По ее словам, пауза нужна, чтобы сосредоточиться на семье и собственном здоровье.

Спор с Athletics Integrity Unit

Легкоатлетка подчеркнула, что она категорически не согласна с решением Athletics Integrity Unit.

"Я отказалась подписывать любые документы, которые требовали признания моей вины. Мне больно от того, что к моему делу отнеслись халатно и не провели необходимого расследования", - отметила она.

Спортсменка также пообещала дать большое интервью, где подробно объяснит свою позицию.

Что произошло с Бех-Романчук

В мае этого года стало известно, что одна из самых успешных украинских легкоатлеток последних лет, финалистка Олимпийских игр, призер чемпионатов Европы и мира в прыжках в длину и тройном прыжке временно отстранена от участия в соревнованиях из-за положительного допинг-теста.

Об этом сообщила Athletics Integrity Unit - независимая организация, которая занимается контролем за соблюдением антидопинговых правил в мировой легкой атлетике.

Причина отстранения - наличие запрещенного вещества тестостерона в пробе украинской спортсменки.

Скандал с допингом возник накануне 16 мая, когда Марина должна была выступить в тройном прыжке на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе. Это должен был быть ее первый старт после перерыва, который она взяла после Олимпиады-2024, проходившей в Париже.