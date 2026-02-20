Если будет приказ - выполним: командующий НГУ о возможных территориальных уступках

Прекращение огня по линии боевого соприкосновения возможно, но отдавать России территории Украина не будет. Разве что, если будет соответствующий приказ президента.

На вопрос, готова ли Украина уступить территории, Пивненко ответил, что это "невозможно на данный момент".

"Прекращение огня по линии боевого соприкосновения - это еще история, которую мы можем понять. А отдавать территории никто не будет", - сказал он.

В то же время командующий отметил, что если будет существовать такой приказ от президента Владимира Зеленского - украинские военные его выполнят. Потому что Украина - правовая страна.

"Но как воспримет это население нашей страны и вообще тогда зачем было начинать обороняться? Это можно было и тогда договориться и отдать просто, например, Луганск и Донбасс и на этом закончить войну, образно говоря. Мы очень много потеряли своего населения и территории для того, чтобы просто так остановиться и просто так отдать территорию", - подчеркнул Пивненко.