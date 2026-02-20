ua en ru
Пт, 20 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Если будет приказ - выполним: командующий НГУ о возможных территориальных уступках

Пятница 20 февраля 2026 09:19
UA EN RU
Если будет приказ - выполним: командующий НГУ о возможных территориальных уступках Фото: командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко (t.me/Pivnenko_NGU)
Автор: Татьяна Степанова

Прекращение огня по линии боевого соприкосновения возможно, но отдавать России территории Украина не будет. Разве что, если будет соответствующий приказ президента.

Как сообщает РБК-Украина, об этом командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко заявил в интервью ВВС.

Читайте также: На какое соглашение с Россией не пойдет Украина: категорический ответ Зеленского

На вопрос, готова ли Украина уступить территории, Пивненко ответил, что это "невозможно на данный момент".

"Прекращение огня по линии боевого соприкосновения - это еще история, которую мы можем понять. А отдавать территории никто не будет", - сказал он.

В то же время командующий отметил, что если будет существовать такой приказ от президента Владимира Зеленского - украинские военные его выполнят. Потому что Украина - правовая страна.

"Но как воспримет это население нашей страны и вообще тогда зачем было начинать обороняться? Это можно было и тогда договориться и отдать просто, например, Луганск и Донбасс и на этом закончить войну, образно говоря. Мы очень много потеряли своего населения и территории для того, чтобы просто так остановиться и просто так отдать территорию", - подчеркнул Пивненко.

Мирные переговоры и требования России

Напомним, Украина, Россия и США с января ведут мирные переговоры. Первые два раунда прошли в Абу-Даби. Третий раунд состоялся 17-18 февраля в Женеве.

Однако договориться о завершении войны не получается, поскольку позиции Украины и России расходятся в вопросе территорий. Страна-агрессор путем дипломатии хочет получить весь Донбасс, где продвижение оккупантам дается очень тяжело.

При этом Украина хочет, чтобы было заключено безусловное перемирие и любые переговоры отталкивались от текущей линии разграничения.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что украинский народ не согласится на мирное соглашение с Россией, в рамках которого агрессор получит контроль над всем Донбассом.

Также Зеленский заявил, что по итогам мирных переговоров в Женеве Украина и РФ продвинулись в вопросах по военному направлению. Однако в политических, касаемо Донбасса, у всех сторон разная позиция.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нацгвардия Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Шансы Путина на победу в Украине сокращаются, - The Economist
Шансы Путина на победу в Украине сокращаются, - The Economist
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"