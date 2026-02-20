ua en ru
Пт, 20 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Якщо буде наказ - виконаємо: командувач НГУ про можливі територіальні поступки

П'ятниця 20 лютого 2026 09:19
UA EN RU
Якщо буде наказ - виконаємо: командувач НГУ про можливі територіальні поступки Фото: командувач Національної гвардії України Олександр Півненко (t.me/Pivnenko_NGU)
Автор: Тетяна Степанова

Припинення вогню по лінії бойового зіткнення можливе, але віддавати Росії території Україна не буде. Хіба що, якщо буде відповідний наказ президента.

Як повідомляє РБК-Україна, про це командувач Національної гвардії України Олександр Півненко заявив в інтерв'ю ВВС.

Читайте також: На яку угоду з Росією не піде Україна: категорична відповідь Зеленського

На запитання, чи готова Україна поступитися територіями, Півненко відповів, що це "неможливо на цей час".

"Припинення вогню по лінії бойового зіткнення - це ще історія, яку ми можемо зрозуміти. А віддавати території ніхто не буде", - сказав він.

Водночас командувач зазначив, що якщо існуватиме такий наказ від президента Володимира Зеленського - українські військові його виконають. Тому що Україна - правова країна.

"Але ж як сприйме це населення нашої країни і взагалі тоді навіщо було починати оборонятися? Це можна було і тоді домовитися і віддати просто, наприклад, Луганськ і Донбас і на цьому закінчити війну, образно кажучи. Ми дуже багато втратили свого населення і території для того, щоб просто так зупинитися і просто так віддати територію", - наголосив Півненко.

Мирні переговори та вимоги Росії

Нагадаємо, Україна, Росія і США з січня ведуть мирні переговори. Перші два раунди пройшли в Абу-Дабі. Третій раунд відбувся 17-18 лютого в Женеві.

Однак домовитися про завершення війни не виходить, оскільки позиції України і Росії розходяться в питанні територій. Країна-агресор шляхом дипломатії хоче отримати весь Донбас, де просування окупантам дається дуже важко.

При цьому Україна хоче, щоб було укладено безумовне перемир'я і будь-які переговори відштовхувалися від поточної лінії розмежування.

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що український народ не погодиться на мирну угоду з Росією, в рамках якої агресор отримає контроль над усім Донбасом.

Також Зеленський заявив, що за підсумками мирних переговорів у Женеві Україна та РФ просунулися в питаннях щодо військового напрямку. Однак у політичних, стосовно Донбасу, у всіх сторін різна позиція.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нацгвардія Мирні переговори Війна в Україні
Новини
Шанси Путіна на перемогу в Україні скорочуються, - The Economist
Шанси Путіна на перемогу в Україні скорочуються, - The Economist
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"