Якщо буде наказ - виконаємо: командувач НГУ про можливі територіальні поступки

Припинення вогню по лінії бойового зіткнення можливе, але віддавати Росії території Україна не буде. Хіба що, якщо буде відповідний наказ президента.

На запитання, чи готова Україна поступитися територіями, Півненко відповів, що це "неможливо на цей час".

"Припинення вогню по лінії бойового зіткнення - це ще історія, яку ми можемо зрозуміти. А віддавати території ніхто не буде", - сказав він.

Водночас командувач зазначив, що якщо існуватиме такий наказ від президента Володимира Зеленського - українські військові його виконають. Тому що Україна - правова країна.

"Але ж як сприйме це населення нашої країни і взагалі тоді навіщо було починати оборонятися? Це можна було і тоді домовитися і віддати просто, наприклад, Луганськ і Донбас і на цьому закінчити війну, образно кажучи. Ми дуже багато втратили свого населення і території для того, щоб просто так зупинитися і просто так віддати територію", - наголосив Півненко.