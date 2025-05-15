"Это даже не переговоры": Бессмертный разнес состав делегации Путина

Делегации неравноценны
"Это просто терять время на общение с ним. Тем более если сравнить с украинской делегацией, где глава службы безопасности, начальник генштаба, министр обороны, министр иностранных дел. Ну все это свидетельствует о том, что, с моей точки зрения, согласно дипломатическому протоколу, они даже сесть друг против друга не могут, потому что с точки зрения протокола - это моветон", - пояснил Бессмертный.
Бессмертный считает, что делегация от России выглядит как "железяка в виде магнитофона", тогда как украинскую сторону представляют компетентные чиновники, способные обсуждать вопросы первого порядка. Хотя они не принимают военно-политических решений, потому что это в компетенции президента и парламента, но уполномочены выражать позицию и вести диалог. В таком контрасте четко прослеживается бутафорность со стороны РФ, которая, по его мнению, направлена на затягивание переговорного процесса.
Украина может не садиться за стол переговоров
"Поэтому с точки зрения протокола, украинская сторона может не садиться за стол, кто бы и чтобы не говорил. Как поведет себя украинская сторона - это уже решение за главой государства, за военно-политическим руководством", - отметил историк.
Бессмертный отмечает, что в этом случае также важно заранее согласовать позицию с европейскими и американскими партнерами, чтобы иметь общее понимание ситуации. По его мнению, Украина демонстрирует готовность к обсуждениям и решениям, тогда как российская делегация не имеет достаточной компетенции для ведения полноценных переговоров.
"Вообще-то с точки зрения дипломатического протокола такой уровень, который представлен из России, может обеспечивать консультации, а не переговоры. То есть это консультации с точки зрения о чем говорить, где говорить, в каком составе говорить и так далее. И здесь уже зависит от того, как будет действовать украинская сторона, потому что если взять и решение президента быть на месте, и состав украинской делегации, то это явное свидетельство того, что Украина готова к серьезному диалогу", - подытожил он.