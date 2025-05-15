"Це навіть не переговори": Безсмертний розніс склад делегації Путіна

Делегації нерівноцінні
"Це просто втрачати час на спілкування з ним. Тим більше якщо порівняти з українською делегацією, де голова служби безпеки, начальник генштабу, міністр оборони, міністр закордонних справ. Ну все це свідчить про те, що, з моєї точки зору, згідно з дипломатичним протоколом, вони навіть сісти один проти одного не можуть, бо з точки зору протоколу - це моветон", - пояснив Безсмертний.
Безсмертний вважає, що делегація від Росії виглядає як "залізяка в вигляді магнітофона", тоді як українську сторону представляють компетентні посадовці, здатні обговорювати питання першого порядку. Хоча вони не ухвалюють воєнно-політичних рішень, бо це в компетенції президента і парламенту, але уповноважені висловлювати позицію та вести діалог. У такому контрасті чітко простежується бутафорність з боку РФ, яка, на його думку, спрямована на затягування переговорного процесу.
Україна може не сідати за стіл переговорів
"Тож з точки зору протоколу, українська сторона може не сідати за стіл, хто б і щоб не говорив. Як поведе себе українська сторона - це вже рішення за главою держави, за воєнно-політичним керівництвом", - зауважив історик.
Безсмертний наголошує, що в цьому випадку також важливо заздалегідь узгодити позицію з європейськими та американськими партнерами, щоб мати спільне розуміння ситуації. На його думку, Україна демонструє готовність до обговорень і рішень, тоді як російська делегація не має достатньої компетенції для ведення повноцінних переговорів.
"Взагалі-то з точки зору дипломатичного протоколу такий рівень, який представлений з Росії, може забезпечувати консультації, а не переговори. Тобто це консультації з точки зору про що говорити, де говорити, в якому складі говорити і так далі. І тут уже залежить від того, як буде діяти українська сторона, бо якщо взяти і рішення президента бути на місці, і склад української делегації, то це явне свідчення того, що Україна готова до серйозного діалогу", - підсумував він.