В частности Орбан заявил, что между США и Европейским Союзом существуют разногласия по стратегическим вопросам, в частности относительно войны в Украине и ее прекращения. Поэтому пророссийский премьер Венгрии предположил, что в 2026 году Вашингтон заключит с Россией "договор о нормализации отношений", проигнорировав европейцев.

"Это большой вопрос 2026 года, может ли противостояние, которое мы видим сегодня между Соединенными Штатами и Европой, это противостояние дойти до того, что американцы заключат мир с россиянами без европейцев? Это большой вопрос 26-го года", - сказал он.

При этом Орбан заявил, что Запад якобы уже не может демонстрировать единство - мол, "с этим покончено". Лидеры ЕС поддерживают Украину и готовятся к войне, тогда как администрация президента США Дональда Трампа реализует свои так называемые "мирные усилия".

Орбан ожидаемо добавил, что Венгрия планирует получить большую выгоду от того, что США и Россия нормализуют отношения. По его словам, такой вариант "для нас выгоднее".

"Если американцам наконец удастся достичь согласия с россиянами, что, очевидно, приведет к исключению россиян из списка экономических санкций. Российский рынок откроется для Венгрии. Мы сможем поставлять товары в больших количествах, а также сможем покупать оттуда энергоносители", - заявил он.

Именно поэтому, резюмировал друг российского диктатора Владимира Путина, нынешнее правительство Венгрии выступает за примирение в Украине и поддерживает США и Трампа.