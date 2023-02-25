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"Это не о мире, а о замораживании войны": Подоляк раскритиковал план Китая

Новина українською →
Киев, Суббота 25 февраля 2023 15:11
"Это не о мире, а о замораживании войны": Подоляк раскритиковал план Китая Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Предложения Китая о войне РФ против Украины не несут в себе идеи "мирного плана". Поскольку, когда речь идет только о прекращении огня - это означает замораживание конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Любой "мирный план", предусматривающий лишь "прекращение огня" и, как следствие, новую линию разделения и продолжение оккупации территории Украины - это не о мире, а о замораживании войны, проигрыше Украины, последующих этапах российского геноцида", - написал Подоляк.

Он отметил, позиция Украины известна - это отведение российских войск к границам 1991 года.

Напомним, что китайские власти представили свой "мирный план" касательно развязанной Россией войны против Украины. Он состоит из 12 пунктов, но ни в одном из них прямо речь не идет о войне и российской агрессии, при этом Пекин выступает за снятие санкций с РФ.

Как ранее заявил президент США Джо Байден, предложенный Китаем "мирный план" не выгоден никому, кроме России.

При этом президент Украины Владимир Зеленский, комментируя предложенный Китаем план, увидел в этом положительный момент и объяснил, что он имеет в виду.

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