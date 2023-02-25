ua ru
Сб, 25 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Це не про мир, а про заморожування війни": Подоляк розкритикував план Китаю

Новость на русском →
Київ, Субота 25 лютого 2023 15:11
"Це не про мир, а про заморожування війни": Подоляк розкритикував план Китаю Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Пропозиції Китаю щодо війни РФ проти України не несуть в собі ідеї "мирного плану". Оскільки, коли йдеться лише про припинення вогню - це означає заморожування конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Будь-який "мирний план", що передбачає лише "припинення вогню" і, як наслідок, нову лінію поділу та продовження окупації території України - це не про мир, а про заморожування війни, програш України, наступні етапи російського геноциду", - написав Подоляк.

Він зазначив, що позиція України є відомою - це відведення російських військ до кордонів 1991 року.

Нагадаємо, що китайська влада представила свій "мирний план" щодо розв'язаної Росією війни проти України. Він складається з 12 пунктів, але в жодному з них прямо не йдеться про війну і російську агресію, при цьому Пекін виступає за зняття санкцій з РФ.

Додамо, як раніше заявив президент США Джо Байден, запропонований Китаєм "мирний план" щодо закінчення війни в Україні не вигідний нікому, крім Росії.

При цьому президент України Володимир Зеленський, коментуючи запропонований Китаєм план, побачив в цьому позитивний момент і пояснив що він має на увазі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Офіс президента Пекин Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський закликав ЄС до рішучих кроків проти "Росатому" й атомної промисловості РФ
Зеленський закликав ЄС до рішучих кроків проти "Росатому" й атомної промисловості РФ
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни