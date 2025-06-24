"Это конец войны": Трамп сделал заявление об Израиле и Иране, но удары продолжаются

Президент США Дональд Трамп объявил о соглашении о прекращении огня между Израилем и Ираном. Он говорит, что это конец войны, хотя обстрелы еще продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

"Это конец войны. Это великое событие для Израиля и всего мира", - сказал Трамп в интервью Axios.

В то же время, армия Израиля как минимум три раза за последние часы заявила о пусках ракет со стороны Ирана. В соцсетях также появляются кадры с последствиями, и говорится о пострадавших.

Отметим, что этой ночью Трамп опубликовал пост, согласно которому сегодня в 19:00 по Киеву должно начаться прекращение огня. До этого времени стороны будут завершать свои последние военные миссии, которые находятся в процессе выполнения.

Трамп уточнил, что Иран начнет прекращение огня на 12 часов, а затем его начнет Израиль. Через 24 будет объявлено об официальном окончании войны. Президент США уточнял, что а течение каждого 12-ти часового прекращения огня каждая из сторон будет оставаться мирной и уважительной.

Также отметим, что отдельно Трамп писал в соцсетях еще один пост. В нем он утверждает, что Иран и Израиль пришли к нему практически одновременно, сказав: "Мир!".

В этой публикации президент США также написал, что обе страны могут как много получить, так и много потерять. Вероятно, упоминание про потери было сказано в качестве угрозы на случай, если сделки не будет.

Процесс договоренности

В публикации Axios упомянуло события последних дней, когда США атаковали три ядерных объекта Ирана, а Иран атаковал американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре.

В частности, представитель Белого дома сообщил, что Иран через Катар направил администрации Трампа сообщение о том, когда и по каким целям страна намерена нанести удар.

Сразу после удара иранцы направили еще одна сообщение по неофициальным каналам, уведомив Белый дом, что они больше не будут проводить никаких дальнейших атаку на объекты США.

Белый дом в свою очередь заявил через Катар, что США не будут отвечать на иранскую атаку, и подтвердил свою готовность возобновить переговоры с Ираном.

В понедельник вечером, когда стало ясно, что иранцы закончили атаку, Трамп позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и сказал ему, что хочет положить конец войне.

По словам представителя Белого дома, Нетаньяху согласился на прекращение огня и заявил, что Израиль не будет наносить больше ударов, пока Иран не прекратит запуски ракет.

Трамп переговорил с эмиром Катара Тамимом аль-Тани, а вице-президент Джей Ди Вэнс побеседовал с премьер-министром Катара Мухаммедом бин Абдель Рахманом аль-Тани, который передал сообщение Ирану и согласовал условия прекращения огня, включая время его начала.

Когда все было согласно, Трамп опубликовал в соцсетях пост, в котором заявил, что Израиль и Ирина согласились на полное прекращение огня.