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"Очень слабый ответ": Трамп оценил реакцию Ирана на удары США по ядерным объектам

Понедельник 23 июня 2025 23:34
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"Очень слабый ответ": Трамп оценил реакцию Ирана на удары США по ядерным объектам Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп назвал слабым ответ Ирана на американские удары по ядерным объектам. В частности, Тегеран атаковал как минимум одну крупнейшую базу США в Катаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в соцсети Truth Social.

"Иран официально ответил на наше уничтожение их ядерных объектов очень слабым ответом, чего мы и ожидали, и который был очень эффективно отражен", - пишет президент США.

По его словам, Иран выпустил 14 ракет, 13 из которых были сбиты, а еще одна направлялась в безопасном направлении. Как говорит Трамп, потерь и ущерба в результате иранской атаки нет.

"Я рад сообщить, что ни один американец не пострадал, и почти не было нанесено никакого ущерба. Самое главное, что они вытащили все это из своей "системы", и, надеюсь, больше ненависти не будет", - говорится в публикации.

Трамп выразил благодарность Ирану за то, что страна заранее уведомила США об ответе, что позволило "не потерять ни одной жизни и не получить ни одного ранения".

Он также отметил, что возможно, теперь, "Иран сможет продолжить путь к миру и гармонии в регионе, и я с энтузиазмом призываю Израиль сделать то же самое".

Отдельным постом Трамп выразил благодарность Катару за то, что он сделал для мира в Украину.

"Я хотел бы поблагодарить высокоуважаемого эмира Катара за все, что он сделал для достижения мира в регионе. Что касается сегодняшней атаки на американскую базу в Катаре, я рад сообщить, что, помимо того, что ни один американец не был убит или ранен, что очень важно, не было убитых или раненых среди катарцев", - написал он в посте.

Еще в одной публикации Трамп добавил: "Поздравлением мир, пришло время мира!".

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал атаковать военные и ядерные объекты Ирана. Однако загадкой оставался вопрос, присоединятся ли США к этой операции.

Уже в ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, которые находятся в Фордо, Натанзе и Исфахане. Для атаки были использованы противобункерные авиабомбы, которые имеет только американская армия.

В ответ, 23 июня, Иран нанес удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, которая является крупнейшим объектом США на Ближнем Востоке и одновременно является штаб квартирой Центрального командования Соединенных Штатов (CENTCOM).

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Соединенные Штаты Америки Израиль Дональд Трамп
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