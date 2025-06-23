"Очень слабый ответ": Трамп оценил реакцию Ирана на удары США по ядерным объектам

Президент США Дональд Трамп назвал слабым ответ Ирана на американские удары по ядерным объектам. В частности, Тегеран атаковал как минимум одну крупнейшую базу США в Катаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в соцсети Truth Social.

"Иран официально ответил на наше уничтожение их ядерных объектов очень слабым ответом, чего мы и ожидали, и который был очень эффективно отражен", - пишет президент США.

По его словам, Иран выпустил 14 ракет, 13 из которых были сбиты, а еще одна направлялась в безопасном направлении. Как говорит Трамп, потерь и ущерба в результате иранской атаки нет.

"Я рад сообщить, что ни один американец не пострадал, и почти не было нанесено никакого ущерба. Самое главное, что они вытащили все это из своей "системы", и, надеюсь, больше ненависти не будет", - говорится в публикации.

Трамп выразил благодарность Ирану за то, что страна заранее уведомила США об ответе, что позволило "не потерять ни одной жизни и не получить ни одного ранения".

Он также отметил, что возможно, теперь, "Иран сможет продолжить путь к миру и гармонии в регионе, и я с энтузиазмом призываю Израиль сделать то же самое".

Отдельным постом Трамп выразил благодарность Катару за то, что он сделал для мира в Украину.

"Я хотел бы поблагодарить высокоуважаемого эмира Катара за все, что он сделал для достижения мира в регионе. Что касается сегодняшней атаки на американскую базу в Катаре, я рад сообщить, что, помимо того, что ни один американец не был убит или ранен, что очень важно, не было убитых или раненых среди катарцев", - написал он в посте.

Еще в одной публикации Трамп добавил: "Поздравлением мир, пришло время мира!".