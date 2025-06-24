"Це кінець війни": Трамп зробив заяву про Ізраїль та Іран, але удари тривають

Президент США Дональд Трамп оголосив про угоду про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Він каже, що це кінець війни, хоча обстріли ще тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

"Це кінець війни. Це велика подія для Ізраїлю і всього світу", - сказав Трамп в інтерв'ю Axios.

Водночас армія Ізраїлю щонайменше тричі за останні години заявила про пуски ракет з боку Ірану. У соцмережах також з'являються кадри з наслідками, і йдеться про постраждалих.

Зазначимо, що цієї ночі Трамп опублікував пост, згідно з яким сьогодні о 12:00 за східним часом має розпочатися припинення вогню.. До цього часу сторони завершуватимуть свої останні військові місії, які перебувають у процесі виконання.

Трамп уточнив, що Іран почне припинення вогню на 12 годин, а потім його почне Ізраїль. Через 24 буде оголошено про офіційне закінчення війни. Президент США уточнював, що протягом кожного 12-годинного припинення вогню кожна зі сторін залишатиметься мирною і шанобливою.

Також зазначимо, що окремо Трамп писав у соцмережах ще один пост. У ньому він стверджує, що Іран та Ізраїль прийшли до нього практично одночасно, сказавши: "Мир!".

У цій публікації президент США також написав, що обидві країни можуть як багато отримати, так і багато втратити. Ймовірно, згадка про втрати була сказана як погроза на випадок, якщо угоди не буде.

Процес домовленості

У публікації Axios згадало події останніх днів, коли США атакували три ядерні об'єкти Ірану, а Іран атакував американську авіабазу Аль-Удейд у Катарі.

Зокрема, представник Білого дому повідомив, що Іран через Катар надіслав адміністрації Трампа повідомлення про те, коли і по яких цілях країна має намір завдати удару.

Одразу після удару іранці надіслали ще одне повідомлення неофіційними каналами, повідомивши Білий дім, що вони більше не проводитимуть жодних подальших атак на об'єкти США.

Білий дім зі свого боку заявив через Катар, що США не відповідатимуть на іранську атаку, і підтвердив свою готовність відновити переговори з Іраном.

У понеділок увечері, коли стало зрозуміло, що іранці закінчили атаку, Трамп зателефонував прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху і сказав йому, що хоче покласти край війні.

За словами представника Білого дому, Нетаньяху погодився на припинення вогню і заявив, що Ізраїль не завдаватиме більше ударів, поки Іран не припинить запуски ракет.

Трамп переговорив з еміром Катару Тамімом аль-Тані, а віцепрезидент Джей Ді Венс поговорив із прем'єр-міністром Катару Мухаммедом бін Абдель Рахманом аль-Тані, який передав повідомлення Ірану та погодив умови припинення вогню, включно з часом його початку.

Коли все було узгоджено, Трамп опублікував у соцмережах пост, у якому заявив, що Ізраїль та Ірина погодилися на повне припинення вогню.