"Это позор": спикер МИД разнес ЮНЕСКО за реакцию на удар по Львову

Реакция ЮНЕСКО на российскую удар по Бернардинскому монастырю во Львове является позорной. Организация даже не упомянула, кто именно совершил атаку.

Как передает РБК-Украина , об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил на брифинге.

Тихий напомнил, что Украина вчера, 24 марта, призвала ЮНЕСКО отреагировать на удар дронами по Львову.

"Отреагировали ЮНЕСКО. Ну, позор, что тут сказать. Если не могут вспомнить даже кто нанес удар, и это просто какие-то абстрактные удары каких-то инопланетян по Львову, ну, о чем здесь говорить? К сожалению, это приговор дисфункциональности этой организации, неспособности называть вещи своими именами", - добавил он.

Спикер МИД обратил внимание, что видео удара российского "Шахеда" по Бернардинскому монастырю увидел весь интернет.

"Что нужно еще, чтобы назвать, что Россия, или просто сказать, что это российский удар. В чем проблема в целом? К сожалению, можем констатировать, что украинская система противовоздушной обороны на сегодняшний день вносит больший вклад в защиту всемирного наследия ЮНЕСКО, чем ЮНЕСКО, как вся Организация (ООН - ред.) вместе взята", - подчеркнул чиновник.

Удар по Бернардинскому монастырю

Напомним, вчера, 24 марта, российские оккупанты провели массированный удар по Украине. Ночью враг запускал и ракеты, и дроны. Утром пуски беспилотников не прекращались.

Российские оккупанты, в частности, атаковали города в западной части Украины. По Львову было несколько "прилетов". Один из "Шахедов" попал по жилому дому в центре и объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО - Бернардинскому монастырю.