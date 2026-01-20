Это двусторонний вопрос: Будапешт не поддержал общую позицию ЕС по Гренландии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не намерен поддерживать общую позицию Европейского Союза по Гренландии на фоне недавних высказываний президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Петера Сийярто на пресс-конференции в Праге.

По его словам, венгерская сторона считает эту тему двусторонним вопросом, который не относится к компетенции ЕС. Поэтому венгерские власти не рассматривают дискуссию вокруг будущего Гренландии как предмет для общеевропейского реагирования.

Сийярто подчеркнул, что из-за такой позиции страна не присоединится к любому совместному заявлению Евросоюза по этому вопросу, подчеркнув нежелание Будапешта вмешиваться в двусторонний спор.

"Мы считаем, что это двусторонний вопрос, решить который возможно через переговоры между двумя сторонами. Я не считаю, что это дело ЕС - поэтому мы отметили вчера на встрече постоянных представителей, что не считаем необходимым и возможным выходить с совместным заявлением ЕС", - заявил он.