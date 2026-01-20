ua en ru
Це двостороннє питання: Будапешт не підтримав спільну позицію ЄС щодо Гренландії

Угорщина, Вівторок 20 січня 2026 01:20
Це двостороннє питання: Будапешт не підтримав спільну позицію ЄС щодо Гренландії Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не має наміру підтримувати спільну позицію Європейського Союзу щодо Гренландії на тлі нещодавніх висловлювань президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Петера Сійярто на пресконференції в Празі.

За його словами, угорська сторона вважає цю тему двостороннім питанням, яке не належить до компетенції ЄС. Тому угорська влада не розглядає дискусію навколо майбутнього Гренландії як предмет для загальноєвропейського реагування.

Сійярто наголосив, що через таку позицію країна не приєднається до будь-якої спільної заяви Євросоюзу з цього питання, підкресливши небажання Будапешта втручатися у двосторонню суперечку.

"Ми вважаємо, що це двостороннє питання, вирішити яке можливо через переговори між двома сторонами. Я не вважаю, що це справа ЄС – тому ми зазначили вчора на зустрічі постійних представників, що не вважаємо за необхідне й можливе виходити зі спільною заявою ЄС", – заявив він.

Безпека Гренландії

Як повідомляло РБК-Україна, Данія та Гренландія запропонували НАТО створити місію в Арктиці для зміцнення безпеки регіону.

Пропозиція була озвучена після зустрічі міністра оборони Данії Троллса Лунда Поульсена з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та міністеркою закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт у Брюсселі.

Також Данія відправляє додаткові війська та головнокомандувача до Гренландії для посилення контингенту через загострення безпеки.

Так, ввечері 19 січня до селища Кангерлуссуак мало прибути "значне поповнення" для датських військ, чисельність якого не розкривається, включно з головнокомандувачем армії генерал‑майором Петером Бойсеном.

Через загострення ситуації навколо Гренландії уряд Данії вирішив не брати участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, віддавши пріоритет контролю за розвитком подій у стратегічно важливому регіоні.

