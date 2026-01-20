Це двостороннє питання: Будапешт не підтримав спільну позицію ЄС щодо Гренландії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не має наміру підтримувати спільну позицію Європейського Союзу щодо Гренландії на тлі нещодавніх висловлювань президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Петера Сійярто на пресконференції в Празі.

За його словами, угорська сторона вважає цю тему двостороннім питанням, яке не належить до компетенції ЄС. Тому угорська влада не розглядає дискусію навколо майбутнього Гренландії як предмет для загальноєвропейського реагування.

Сійярто наголосив, що через таку позицію країна не приєднається до будь-якої спільної заяви Євросоюзу з цього питання, підкресливши небажання Будапешта втручатися у двосторонню суперечку.

"Ми вважаємо, що це двостороннє питання, вирішити яке можливо через переговори між двома сторонами. Я не вважаю, що це справа ЄС – тому ми зазначили вчора на зустрічі постійних представників, що не вважаємо за необхідне й можливе виходити зі спільною заявою ЄС", – заявив він.