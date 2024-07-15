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Это были "красные линии", но мы работаем над этим: Зеленский о сбитии Польшей ракет РФ

Понедельник 15 июля 2024 16:05
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Это были "красные линии", но мы работаем над этим: Зеленский о сбитии Польшей ракет РФ Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Польша может сбивать российские ракеты, летящие в направлении ее территории и угрожающие украинским газохранилищам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

По словам президента, Украина уже работает над этим вопросом и сделала первый шаг к его реализации. Однако есть определенные нюансы.

"Изначально это были "красные линии" для соответствующих партнеров, некоторых партнеров. Не все так считают, что это "красные линии", однако решающий голос все равно должен был быть объединенным. Хотя мы начали работать на двустороннем уровне" , – сказал он.

По мнению Зеленского, этот вопрос, прежде всего, не только безопасности страны-НАТО Польши, а просто безопасность людей в Польше. Потому что ракета может попасть туда и привести к трагедии.

"У нас просто разные мнения относительно этого направления. И я считаю, что это было бы справедливо. Чтобы для безопасности и западной части нашего государства, там где хранилища, и для Польши, потому что это одно и то же направление российской ракеты. Считаю, что это абсолютно справедливо, если Польша нам будет помогать сбивать ракеты, идущие именно в направлении Польши", – сказал Зеленский.

Он отметил, что речь, в частности, и о ракетах, которые летите в направлении газохранилищ Украины, куда часто прилетает. Зеленский обратил внимание на то, что странами-скептиками по этой идее являются как раз те страны, которые пользуются газом из украинских газохранилищ.

"Мне кажется, что этот скепсис стран должен уменьшаться, потому что если мы не защитим наши газохранилища, то эти страны в отопительный сезон останутся без газа. Ближайшие наши соседи. Мы подписали с Польшей двусторонние гарантии безопасности, где есть техническое рассмотрение этого вопроса. Мы подняли эту тему и подняли ее юридически", - подчеркнул он.

Польша могла бы сбивать российские ракеты над Украиной

На днях Зеленский заявил, что Украина вместе с Польшей работают над тем, чтобы польское ПВО сбивало российские ракеты и дроны над украинской территорией.

В ответ министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, чтоВаршава проконсультируется со своими союзниками по НАТО по этому вопросу. Подробно об этом – читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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