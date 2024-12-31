Это была тактика тысячи порезов. Разведка напомнила, как горела Россия в 2024 году

В разведке отметили, что после полномасштабного российского вторжения на территории агрессора в этом году "странные" пожары фиксировались как в Москве, так и в Алтайском крае и Красноярске.

"Широкая география инцидентов в России в 2024 году - от Москвы и Санкт-Петербурга до Омска, Красноярска, Новосибирска и Алтайского края - указывает на тактику тысячи порезов, что замедляет российскую военную машину, заставляя московитских вождей тратить ресурсы на устранение проблем, но огонь не угасает - движение сопротивления путинскому режиму продолжает действовать", - подписали видео в ГУР.

Взрывы в России

Напомним, Вооруженные силы Украины в ночь на 25 декабря ударили по расположению пункта управления 810-й отдельной бригады морской пехоты в Льгове Курской области.

А 24 декабря, беспилотные летательные аппараты (БпЛА) атаковали авиабазу Миллерово в Ростовской области. Как писали СМИ, возможно, их целями могли быть штурмовики Су-25.

Также в ночь на 10 ноября также было неспокойно в российском Брянске. В городе слышали взрывы, россияне заявляли, что противовоздушная оборона якобы сбивала дроны. После взрывов в Брянске возник пожар.