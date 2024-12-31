Це була тактика тисячі порізів. Розвідка нагадала, як палала Росія у 2024 році

У розвідці зауважили, що після повномасштабного російського вторгнення на території агресора цього року "дивні" пожежі фіксувались як у Москві, так і в Алтайському краї та Красноярську.

"Широка географія інцидентів на росії у 2024 році - від Москви і Санкт-Петербурга до Омска, Красноярска, Новосібірска та Алтайского краю - вказує на тактику тисячі порізів, що уповільнює російську воєнну машину, змушуючи московитських вождів витрачати ресурси на усунення проблем, але вогонь не згасає - рух опору путінському режиму продовжує діяти", - підписали відео у ГУР.

Вибухи у Росії

Нагадаємо, Збройні сили України в ніч на 25 грудня вдарили по розташуванню пункту управління 810-ї окремої бригади морської піхоти у Льгові Курської області.

А 24 грудня, безпілотні літальні апарати (БпЛА) атакували авіабазу Міллерово в Ростовській області. Як писали ЗМІ, можливо, їх цілями могли бути штурмовики Су-25.

Також в ніч на 10 листопада також було неспокійно у російському Брянську. У місті чули вибухи, росіяни заявляли, що протиповітряна оборона нібито збивала дрони. Після вибухів у Брянську виникла пожежа.