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В России дроны попали в аэродром Миллерово: в Forbes назвали возможную цель атаки

Вторник 24 декабря 2024 08:39
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В России дроны попали в аэродром Миллерово: в Forbes назвали возможную цель атаки Иллюстративное фото: Су-25 (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Неизвестные беспилотники атаковали авиабазу Миллерово в Ростовской области РФ. Их целями могли быть штурмовики Су-25 ВВС России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Как пишет издание, целью таких ударов по аэродромам РФ не всегда является уничтожение конкретных зданий или единиц оборудования. На это влияет и использование Украиной боеприпасов дальнего поражения - западных ракет и собственных ракет и беспилотников. Это заставляет россиян перемещать свои силы все дальше от линии фронта.

По данным Forbes, в прошлом году коммерческие спутники засекли десятки истребителей Су-25 и Су-30 в Миллерово. Однако уже этой осенью те же спутники зафиксировали лишь несколько Су-25.

Вероятно, россияне эвакуировали свои самолеты дальше от линии фронта на расстояние более 600 километров. Однако это не значит, что атаки на аэродромы россиян бессмысленны. Ведь теперь ограничена частота полетов российских боевых самолетов в течение недели. Также ограничено время их пребывания над линией фронта, что делает их менее полезными.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ростовской области вечером 23 декабря сообщают о взрывах в районе аэродрома Миллерово. Россияне пожаловались на атаку дронов.

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