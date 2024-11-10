В Брянске раздались взрывы и произошел пожар, дроны могли поразить воинскую часть

В городе Брянск (РФ) этой ночью, 10 ноября, прогремели взрывы и велась работа ПВО из-за воздушной атаки. После этого в районе города произошли пожары, а под удар дронов могла попасть воинская часть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал губернатора Брянской области Александр Богомаза и российские медиа и паблики.

Российский чиновник рассказывал о якобы отражении силами и средствами ПВО атаки с применением беспилотников самолетного типа на область еще около половины пятого утра.

А позже заявил о якобы ущербе 15 БПЛА в небе над регионом. При этом брянский губернатор заверил, что "пострадавших и разрушений нет".

Вместе с тем в брянских Telegram-каналах стали появляться многочисленные кадры с пожаром и звучали сообщения, что целью воздушной атаки могла быть местная военная часть.

Пожар в Брянске на фоне атаки дронов в ночь на 10 ноября (фото: t.me/barakholka32)

И вот уже ближе к семи часам утра губернатор Брянской области подтвердил информацию о возгорании, однако стал утверждать, что "в результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание нежилых зданий".

"Все оперативные и экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется", - добавил российский чиновник.

Между тем, в российских медиа и OSTIN-аналитики пишут, что удар дронов мог быть по 1060-му центру материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ. Впрочем, эта информация не подтверждена.