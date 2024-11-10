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В Брянске раздались взрывы и произошел пожар, дроны могли поразить воинскую часть

Брянск, РФ, Воскресенье 10 ноября 2024 07:24
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В Брянске раздались взрывы и произошел пожар, дроны могли поразить воинскую часть Фото: пожар в Брянске на фоне атаки дронов 10 ноября (t.me)
Автор: Владимир Костырин

В городе Брянск (РФ) этой ночью, 10 ноября, прогремели взрывы и велась работа ПВО из-за воздушной атаки. После этого в районе города произошли пожары, а под удар дронов могла попасть воинская часть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Брянской области Александр Богомаза и российские медиа и паблики.

Российский чиновник рассказывал о якобы отражении силами и средствами ПВО атаки с применением беспилотников самолетного типа на область еще около половины пятого утра.

А позже заявил о якобы ущербе 15 БПЛА в небе над регионом. При этом брянский губернатор заверил, что "пострадавших и разрушений нет".

Вместе с тем в брянских Telegram-каналах стали появляться многочисленные кадры с пожаром и звучали сообщения, что целью воздушной атаки могла быть местная военная часть.

Пожар в Брянске на фоне атаки дронов в ночь на 10 ноября (фото: t.me/barakholka32)

И вот уже ближе к семи часам утра губернатор Брянской области подтвердил информацию о возгорании, однако стал утверждать, что "в результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание нежилых зданий".

"Все оперативные и экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется", - добавил российский чиновник.

Между тем, в российских медиа и OSTIN-аналитики пишут, что удар дронов мог быть по 1060-му центру материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ. Впрочем, эта информация не подтверждена.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 октября в Брянской области прогремели взрывы, а в сети писали о пожаре с детонацией. При этом губернатор региона заявил об атаке дронов.

Как рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, возле города Карачев Брянской области был поражен ближайший к линии фронта 67-й арсенал ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ) с боеприпасами КНДР и авиабомбами.

Также мы писали, что 19 октября в Брянской области дроны атаковали важный российский завод "Кремний Эл". Это была уже четвертая атака БПЛА на предприятие.

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Брянская область Пожар Взрывы Атака дронов
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