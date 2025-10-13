RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

"Это безумие": Зеленский не верит в применение Россией ядерного оружия

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Россия не решится применить ядерное оружие, ведь это было бы проявлением "безумия".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью лидера в эфире телеканала Fox News.

Ведущая поинтересовалась, что, по мнению украинского лидера, может сделать президент США Дональд Трамп против России, как ядерной державы, и напомнила, как ради мира на Ближнем Востоке он угрожал полным уничтожением группировке ХАМАС.

Зеленский сказал, что "сейчас не имеет значения, насколько большая страна и имеет ли она ядерное оружие".

"Начать Третью мировую ядерную войну было бы безумием. Поэтому мы даже не представляем, что Россия может использовать ядерное оружие. Иначе нам нужна новая планета", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что существуют инструменты, которые болезненно бьют по агрессору, - прежде всего санкции и ограничения, в частности касательно экспорта российских энергоносителей.

Он согласился с Трампом в том, что европейские частные компании должны прекратить закупку любых энергоресурсов из России. В то же время, Зеленский попросил американского лидера не привязывать к этому введение санкций США.

"Я понимаю его позицию и понимаю его шаги, что он хочет, чтобы Европа сначала перестала покупать у России. Но это сложно для нас, у нас нет много времени. Поэтому для меня лучше, если США будут принимать параллельные решения", - отметил президент.

Зеленский также предположил, что Трамп мог бы давить на Венгрию для ее отказа от российских энергоносителей, и добавил, что Украина готова помочь Словакии "найти альтернативу".

Ядерные угрозы России

С начала полномасштабного вторжения, российский диктатор Владимир Путин неоднократно угрожал применить против Украины ядерное оружие.

В ноябре 2024 года руководитель Кремля утвердил новую ядерную доктрину России. Согласно ей, РФ имеет право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее и ее союзников со стороны любой неядерной державы, но при поддержке другой ядерной державы.

В декабре 2024 года в Минске Путин и Лукашенко подписали союзный договор о гарантиях безопасности между Россией и Беларусью. В нем было узаконено размещение российского тактического ядерного оружия на территории Республики Беларусь для обеспечения надежной защиты безопасности двух стран.

В феврале 2025 года Путин внес в Госдуму на ратификацию Договор о гарантиях безопасности с Беларусью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЯдерное оружиеВойна в Украине