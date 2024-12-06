ua en ru
Пт, 06 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Ядерные угрозы продолжаются. Путин рассказал о новых гарантиях безопасности РФ и Беларуси

Пятница 06 декабря 2024 15:53
UA EN RU
Ядерные угрозы продолжаются. Путин рассказал о новых гарантиях безопасности РФ и Беларуси Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия и Беларусь сегодня, 6 декабря, могут подписать договор о гарантиях безопасности. Он якобы предусматривает задействование ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление российского диктатора Владимира Путина на заседании высшего госсовета так называемого "союзного государства".

По словам главы Кремля, новый договор, который собираются подписать Москва и Минск, "определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного строя РФ и Беларуси, целостности и неприкосновенности территорий и внешней границы "союзного государства".

"Причем с задействованием всех имеющихся сил и средств. Речь в том числе идет и о российском тактическом ядерном оружии, расположенном, по предложению президента Беларуси (диктатора Александра Лукашенко - ред.), на территории Республики Беларусь", - добавил Путин.

Диктатор уточнил, что при помощи такого соглашения страны якобы хотят обеспечить надежную защиту безопасности РФ и Беларуси.

Ядерные угрозы Путина

Напомним, Россия с начала полномасштабной войны против Украины продолжает угрожать применением ядерного оружия.

Недавно российские власти решили изменить ядерную доктрину. В частности, был расширен список условий, при котором РФ может применить ядерное оружие. Одно из них - "агрессия" против России со стороны неядерной державы при поддержке ядерной.

Так Москва ответила на разрешение для Украины от США, Британии и Франции использовать переданные дальнобойные ракеты для ударов по российской территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Владимир Путин Российская Федерация Беларусь Ядерное оружие
NEWS
Украину поделят на зоны. С января принцип отключения света могут кардинально изменить
Украину поделят на зоны. С января принцип отключения света могут кардинально изменить
DAILY
Монеты Руси, иконы и трипольские вазы. Кто и как вывозит из Украины национальное наследие
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Монеты Руси, иконы и трипольские вазы. Кто и как вывозит из Украины национальное наследие