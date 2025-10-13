"Це божевілля": Зеленський не вірить у застосування Росією ядерної зброї

Ведуча поцікавилася, що, на думку українського лідера, може зробити президент США Дональд Трамп проти Росії, як ядерної держави, і нагадала, як заради миру на Близькому Сході він погрожував повним знищенням угрупованню ХАМАС.

Зеленський сказав, що "зараз не має значення, наскільки велика країна і чи має вона ядерну зброю".

"Почати Третю світову ядерну війну було б божевіллям. Тому ми навіть не уявляємо, що Росія може використати ядерну зброю. Бо інакше нам потрібна нова планета", - сказав він.

Глава держави наголосив, що існують інструменти, які болісно б’ють по агресору, - насамперед санкції та обмеження, зокрема щодо експорту російських енергоносіїв.

Він погодився з Трампом у тому, що європейські приватні компанії мають припинити закупівлю будь-яких енергоресурсів із Росії. Водночас, Зеленський попросив американського лідера не прив’язувати до цього запровадження санкцій США.

"Я розумію його позицію і розумію його кроки, що він хоче, щоб Європа спершу перестала купувати у Росії. Але це складно для нас, ми не маємо багато часу. Тому для мене краще, якщо США будуть ухвалювати паралельні рішення", - зазначив президент.

Зеленський також припустив, що Трамп міг би тиснути на Угорщину для її відмови від російських енергоносіїв, і додав, що Україна готова допомогти Словаччині "знайти альтернативу".