Путин подписал обновленную ядерную доктрину России: что она предусматривает

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал правовой информации РФ .

Как поясняет российское онлайн-издание Meduza, согласно обновленной доктрине, основанием для нанесения ядерного удара может быть:

агрессия против России, а также ее союзников со стороны любой неядерной державы при поддержке ядерной державы;

массированная воздушная атака неядерными средствами, в том же числе и беспилотными летательными аппаратами (БпЛА).

Ядерная доктрина России

В конце сентября диктатор Путин выступил с инициативой изменить условия применения ядерного оружия. В проекте обновленной ядерной доктрины предлагается рассматривать агрессию против России со стороны неядерного государства как совместное нападение, если она осуществляется при участии или поддержке страны, обладающей ядерным арсеналом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен резко раскритиковал такую риторику, назвав ядерные угрозы Кремля "безответственными".

Подробнее о ядерных заявлениях Путина и реакции Украины читайте в материале РБК-Украина.