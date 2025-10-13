"Это безумие": Зеленский не верит в применение Россией ядерного оружия
Россия не решится применить ядерное оружие, ведь это было бы проявлением "безумия".
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью лидера в эфире телеканала Fox News.
Ведущая поинтересовалась, что, по мнению украинского лидера, может сделать президент США Дональд Трамп против России, как ядерной державы, и напомнила, как ради мира на Ближнем Востоке он угрожал полным уничтожением группировке ХАМАС.
Зеленский сказал, что "сейчас не имеет значения, насколько большая страна и имеет ли она ядерное оружие".
"Начать Третью мировую ядерную войну было бы безумием. Поэтому мы даже не представляем, что Россия может использовать ядерное оружие. Иначе нам нужна новая планета", - сказал он.
Глава государства подчеркнул, что существуют инструменты, которые болезненно бьют по агрессору, - прежде всего санкции и ограничения, в частности касательно экспорта российских энергоносителей.
Он согласился с Трампом в том, что европейские частные компании должны прекратить закупку любых энергоресурсов из России. В то же время, Зеленский попросил американского лидера не привязывать к этому введение санкций США.
"Я понимаю его позицию и понимаю его шаги, что он хочет, чтобы Европа сначала перестала покупать у России. Но это сложно для нас, у нас нет много времени. Поэтому для меня лучше, если США будут принимать параллельные решения", - отметил президент.
Зеленский также предположил, что Трамп мог бы давить на Венгрию для ее отказа от российских энергоносителей, и добавил, что Украина готова помочь Словакии "найти альтернативу".
Ядерные угрозы России
С начала полномасштабного вторжения, российский диктатор Владимир Путин неоднократно угрожал применить против Украины ядерное оружие.
В ноябре 2024 года руководитель Кремля утвердил новую ядерную доктрину России. Согласно ей, РФ имеет право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее и ее союзников со стороны любой неядерной державы, но при поддержке другой ядерной державы.
В декабре 2024 года в Минске Путин и Лукашенко подписали союзный договор о гарантиях безопасности между Россией и Беларусью. В нем было узаконено размещение российского тактического ядерного оружия на территории Республики Беларусь для обеспечения надежной защиты безопасности двух стран.
В феврале 2025 года Путин внес в Госдуму на ратификацию Договор о гарантиях безопасности с Беларусью.