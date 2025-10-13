ua en ru
Пн, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Это безумие": Зеленский не верит в применение Россией ядерного оружия

США, Понедельник 13 октября 2025 03:24
UA EN RU
"Это безумие": Зеленский не верит в применение Россией ядерного оружия Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Россия не решится применить ядерное оружие, ведь это было бы проявлением "безумия".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью лидера в эфире телеканала Fox News.

Ведущая поинтересовалась, что, по мнению украинского лидера, может сделать президент США Дональд Трамп против России, как ядерной державы, и напомнила, как ради мира на Ближнем Востоке он угрожал полным уничтожением группировке ХАМАС.

Зеленский сказал, что "сейчас не имеет значения, насколько большая страна и имеет ли она ядерное оружие".

"Начать Третью мировую ядерную войну было бы безумием. Поэтому мы даже не представляем, что Россия может использовать ядерное оружие. Иначе нам нужна новая планета", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что существуют инструменты, которые болезненно бьют по агрессору, - прежде всего санкции и ограничения, в частности касательно экспорта российских энергоносителей.

Он согласился с Трампом в том, что европейские частные компании должны прекратить закупку любых энергоресурсов из России. В то же время, Зеленский попросил американского лидера не привязывать к этому введение санкций США.

"Я понимаю его позицию и понимаю его шаги, что он хочет, чтобы Европа сначала перестала покупать у России. Но это сложно для нас, у нас нет много времени. Поэтому для меня лучше, если США будут принимать параллельные решения", - отметил президент.

Зеленский также предположил, что Трамп мог бы давить на Венгрию для ее отказа от российских энергоносителей, и добавил, что Украина готова помочь Словакии "найти альтернативу".

Ядерные угрозы России

С начала полномасштабного вторжения, российский диктатор Владимир Путин неоднократно угрожал применить против Украины ядерное оружие.

В ноябре 2024 года руководитель Кремля утвердил новую ядерную доктрину России. Согласно ей, РФ имеет право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее и ее союзников со стороны любой неядерной державы, но при поддержке другой ядерной державы.

В декабре 2024 года в Минске Путин и Лукашенко подписали союзный договор о гарантиях безопасности между Россией и Беларусью. В нем было узаконено размещение российского тактического ядерного оружия на территории Республики Беларусь для обеспечения надежной защиты безопасности двух стран.

В феврале 2025 года Путин внес в Госдуму на ратификацию Договор о гарантиях безопасности с Беларусью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Ядерное оружие Война в Украине
Новости
Продвинулись на 3,5 км и взяли пленных: ВСУ показали успехи вблизи Орехова
Продвинулись на 3,5 км и взяли пленных: ВСУ показали успехи вблизи Орехова
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит