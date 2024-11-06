100 километров от Бейрута. Как военные ЦАХАЛ защищают Израиль на границе с Ливаном

Израиль продолжает наземную операцию в Ливане, ликвидируя террористов "Хезболлы". Каких целей достигает Израиль, чем служба в ЦАХАЛ похожа на работу защитников в ВСУ во время войны – в материале РБК-Украина.

Роман Гольдман служит в элитном подразделении Армии обороны Израиля, предназначенном для спасения сбитых летчиков, а также медицинской эвакуации бойцов с поля боя. Сейчас он несет службу примерно в сотне километров от Бейрута, столицы Ливана. 23 сентября этого года Израиль начал операцию "Стрелы Севера", направленную против боевиков "Хезболлы". С 1 октября продолжается ее наземная фаза.

В интервью РБК-Украина Роман Гольдман рассказал, как проходит военная операция Израиля в Ливане, об особенностях службы в медподразделении ЦАХАЛ и про общих врагов Украины и Израиля.

Общий скрытый враг. Ситуация на границе Израиля и Ливана

Цель операции израильской армии на юге Ливана – уничтожить военную инфраструктуру и ракетный потенциал террористов "Хезболлы", представляющих угрозу для безопасности Израиля. Важная особенность военных задач Израиля – стремление свести к минимуму масштабы боевых действий, чтобы не нанести ущерб мирному населению Ливана, избежать полномасштабного конфликта и ограничиться локальными ударами.

"Я нахожусь на севере Израиля, у границы с Ливаном. Израиль начал упреждающую операцию после многомесячных обстрелов с территории Ливана, инициированных "Хезболлой". Израильские силы действуют с высокой точностью, чтобы защитить свое гражданское население на севере страны", – рассказывает Роман РБК-Украина.

Видео: Роман Гольдман о службе в армии Израиля и помощи Украине во время войны (youtube.com/РБК-Украина)

Нынешнюю операцию в Ливане против боевиков "Хезболлы" в СМИ иногда называют "Третьей ливанской войной", в противоположность первой (1982 года) и второй (2006-го). Основная причина всех конфликтов – нежелание большой части арабского мира, в том числе и на официальном уровне, в принципе признавать факт существования Израиля как государства, а также споры за статус конкретных территорий.

"В отличие от нашего предыдущего разговора, который касался Сектора Газа и города Сдерот, ситуация и характер службы здесь отличаются. После ликвидации лидеров "Хезболлы" сейчас мы практически не видим боевиков, они отступили или разбежались. Боевые действия носят характер партизанской войны, где преобладают обстрелы и удары на расстоянии", – говорит Роман.

Солдаты, которые вошли в эту зону, ожидали немного другого сценария войны. Думали, что будут масштабные столкновения на земле. Знали, что противник сильный, хотя и не настолько, как Армия обороны Израиля. В Ливане израильские военные увидели, что боевики практически не оказывают масштабного сопротивления.

"Теряя своих лидеров, террористические организации разваливаются, как карточный домик. После ликвидации лидера "Хезболлы" Саида Насраллы организация ослабла и не может восстановить свои силы", – добавляет он.

Благодаря операции Израиля в Ливане десятки тысяч израильтян смогут вернуться на приграничные территории, обстреливаемые "Хезболлой" в течение долгих месяцев. Но одной из самых важных целей военных действий, по словам Романа Гольдмана, остается освобождение заложников, захваченных террористами и удерживаемых в секторе Газа. Сейчас наверняка неизвестно, сколько из них осталось в живых. Но вернуть их нужно в любом случае.

Фото: Роман служит в подразделении, которое занимается эвакуацией летчиков и других военных с поля боя (предоставлено РБК-Украина)

"Проводя операцию в Ливане, мы защищаемся. Войска не проводят никаких операций, направленных против жителей Ливана, наших соседей. Цель – ликвидация боевиков "Хезболлы", организации, которая поддерживается и финансируется Ираном. Это явный враг, – враг наш, и наших коллег из ВСУ, враг наших братьев украинцев. Иран поставляет смертоносное оружие и шахеды (и РФ, и террористам "Хезболлы" – ред.). И при помощи этого оружия российская армия сегодня нападает на Украину", – обращает внимание военный.

В ходе операции в Ливане израильская армия уже добилась ряда целей, которые ослабили инфраструктуру террористов. Удалось обнаружить и разрушить многочисленные туннели, которые "Хезболла" выстроила на юге Ливана. Они использовали туннели, чтобы перемещать боевиков. Это угрожало безопасности приграничных районов Израиля.

Армия обороны ликвидировала основных высокопоставленных лидеров террористов и сотни боевиков "Хезболлы". Захватила множество позиций и складов с оружием, ракетных установок, направленых в сторону Израиля.

"Считаю, что результаты операции очень хорошие. Израильские военные нашли большое количество туннелей, созданных по такой же схеме и концепции, которая была в Секторе Газа. Было найдено также оружие, которое было переправлено (боевикам – ред.) из Сирии и Ирана. Как солдат израильской армии могу сказать, что армия обороны Израиля довольна таким результатом", – высказывает мнение Роман.

"Золотой час" для помощи. О работе врачей в армии Израиля

Военные медики в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) выполняют большой спектр задач на фронте. Они оперативно оказывают медицинскую помощь раненым на поле боя, стабилизируя состояние пострадавших до эвакуации. Они же обучают солдат навыкам первой помощи и тому, как спасать жизнь в экстремальных условиях​.

Не раскрывая всех задач, которые приходится выполнять на фронте, Роман Гольдман делится некоторыми деталями из будней специального медицинского подразделения, которое эвакуирует солдат с поля боя.

"У нас есть "золотой час" с момента ранения солдата, когда ему надо оказать необходимую помощь, при этом эвакуировав его с поля боя. Если нужно, всю экстренную помощь мы оказываем прямо на месте. И дальше, в течение часа, доставляем в больницу. Бывает, доставляем вертолетами или другим специальным транспортом", – рассказывает Гольдман.

Интересно, что военные врачи в Израиле работают не только на стабилизационных пунктах и в больницах, но и сопровождают солдат в боевых действиях. Некоторые врачи закреплены за боевыми батальонами, где они работают бок о бок с бойцами. Оказывают помощь и раненым солдатам, и гражданским лицам.

Фото: Помощь военным организована в армии Израиля на высоком уровне (предоставлено РБК-Украина)

Особенность армейской медицинской службы в том, что в военных операциях принимают участие лучшие доктора, считает Роман. В ЦАХАЛ служат врачи независимо от статуса – профессора, академики, интерны, лаборанты. Врач есть в каждом боевом подразделении, которое выходит на задание.

"Это врачи, которые бросили свои отделения и мобилизовались в боевое подразделение, чтобы защищать страну. Примерно на каждые 59 солдат приходится по одному медику. Это обеспечивает широкое покрытие медицинской помощью. Медики оснащены всем необходимым, вплоть до оборудования для переливания крови. Кровь хранится в специальном охлаждающем контейнере и благодаря поставкам из банка крови запасы регулярно заменяются. Таким образом сводится к минимуму количество погибших среди раненых", – делится собеседник сильными сторонами армии.

Врачи израильской армии известны тем, что способны оказывать медицинскую помощь в экстремальных условиях. Израильские полевые госпитали получили самый высокий рейтинг ВОЗ благодаря возможности быстро их развернуть и предоставлять полный спектр медицинских услуг в сложных условиях.

В Израиле все военные после обязательной службы возвращаются в гражданскую жизнь, но остаются в резерве. Во время мобилизации резервистов они приходят в свои подразделения и вновь служат с теми же людьми. Это создает тесную связь и чувство взаимной поддержки.

"В принципе вся израильская медицина базируется на резервистах. Во время войны врачи снимают белые халаты, надевают военную форму и отправляются на фронт, часто в самые горячие точки. Бойцов в бою сопровождают врачи высшей квалификации, с многолетним опытом. Израиль – небольшая страна, каждый гражданин важен. И жизнь здесь ценится очень высоко", – добавляет он.

Выезды волонтеров на фронт и контрактная служба для врачей

Украина – далеко не чужая страна для Романа Гольдмана. Здесь он основал украинско-израильскую миссию медицинских волонтеров FRIDA Ukraine. Врачи миссии уже более 2,5 лет выезжают на прифронтовые территории в Украине, где обследуют пациентов и бесплатно оказывают медицинскую помощь. Это команда израильских и украинских медицинских волонтеров, которые помогают тысячам украинцев, пострадавшим от войны.

В состав миссий в Донецкой, Харьковской и других областях входят медицинские специалисты разных специальностей. Прием ведут эндокринологи, кардиологи, педиатры.

По мнению Романа, израильский опыт организации медицинской помощи военным может пригодиться в Украине.

"Я считаю, что гибридная модель, когда украинские врачи могли бы выезжать в зону боевых действий на один-два месяца и затем возвращаться к своей гражданской работе, могла бы подойти Украине. Для врачей подписывать контракт на службу на несколько лет – довольно радикальное решение. Ведь они, прежде всего, гражданские и научные специалисты, а не военные. А гибридная система, где украинские врачи будут призваны на ограниченное время, поможет сохранить множество жизней военных", – высказывает он мнение.

Фото: Волонтерские миссии FRIDA Ukraine на прифронтовых территориях в Украине (предоставлено РБК-Украина)

Даже в условиях военных действий в Израиле, некоторые израильские врачи успевают выезжать в Украину для гуманитарных миссий. Недавно, например, один израильский реаниматолог вернулся после миссии в Донецкой области. Проект продолжает работу в 10 областях, включая Сумскую и Херсонскую, Донецкую и Запорожскую.

Роман Гольдман надеется, что, когда острая фаза конфликта в Израиле завершится, у него появится возможность приехать к украинским коллегам, поддержать их и лично поблагодарить за то, что они делают для украинцев.

У службы в ВСУ есть много сходств с тем, как проходит работа военных в Израиле, говорит собеседник. Так же, как у украинских бойцов, в Израиле статистика показывает высокий процент ранений нижних конечностей, поскольку обстрелы и взрывы приводят к множеству осколочных травм.

"В ходе операции наши подразделения сталкиваются с заминированными участками, усыпанными гранатами и взрывными устройствами. Большинство ранений связано с осколками. В этом отношении ситуаци схожая с той, что наблюдается в Украине, где также часто у военных бывают подобные травмы", – добавляет Гольдман.

Военные ЦАХАЛ берут пример с ВСУ

Активные боевые действия между израильтянами и арабами начались еще до официального провозглашения государства Израиль в 1948 году. В войне 1947-1949 годов Израиль одержал победу, сумев отстоять свою государственность. С тех пор произошли две большие войны между Израилем и коалицией арабских стран: Шестидневная война 1967 года и Война Судного дня 1973-го, обе также закончились победой Израиля.

И это не считая того, что Израиль все годы своего существования сталкивался в многочисленными боевыми столкновения, войнами меньшей интенсивности, длительными периодами палестинских терактов.

По словам Романа, многие военные ЦАХАЛ в своих операциях берут пример с защитников, которые служат в Вооруженных Силах Украины. Он считает, что за 10 лет украинская армия прошла большой путь становления. Украина и Израиль делятся протоколами и схемами работы в области медицины, в том числе военной.

"Израиль находится в состоянии войны уже больше 75 лет, накоплен огромный опыт. При этом мы всегда с большим уважением говорим о коллегах из Вооруженных Сил Украины и восхищаемся ими. Формирование армейской структуры занимает много времени. Израиль находится в состоянии острого конфликта постоянно. Украина же за короткое время смогла войти в десятку самых прогрессивных и сильных армий мира. Наша общая задача – защищать свой дом и народ. Это мы делаем, так же как и украинцы, которые 24 часа в сутки защищают свои территории", – подчеркивает Роман.

Фото: В ЦАХАЛ командиры выходят на задачи вместе со своими подчиненными (Getty Images)

Роман мечтает о том, чтобы войны в Израиле и в Украине завершились как можно скорее.

"Я слышал, что в Украине происходят случаи подкупа и подделки документов, связанных с инвалидностью. Люди платят сумасшедшие деньги, чтобы не идти в армию. В Израиле с таким никогда не сталкивался, явка на мобилизацию составляет около 180%. И те, кто имеет проблемы со здоровьем, тоже хотят участвовать в защите своей страны. Даже если могут делать лишь небольшие дела. Например, просто мыть полы", – отмечает он.

По его мнению, поможет грамотная коммуникация с людьми поможет понять: служба в армии – это возможность внести свой вклад в победу. Понимание этого вопроса можно достичь грамотным диалогом властей с людьми, ведь многие страхи рождаются от недостатка информации.

"Я хорошо знаю украинский народ. Это очень патриотичные люди! Это народ с силой духа! Если наладить правильную подачу информации, явка на мобилизацию будет поражать. Украина – молодое государство с прогрессивной армией. И я уверен, что в Украине все будет хорошо. И в сфере армии – 100%", – уверен Роман.

Он высказывает свое уважение и восхищение украинскими защитниками.

"Украинским военным я просто хочу сказать: весь мир вам гордится. Я представляю, как вам непросто. Держитесь! Добро победит зло. Вы просто крутые, невероятные! Всем украинцам хочу сказать – для ваших близких на фронте очень и очень важен крепкий тыл. Необходимо не сдаваться, не искать легких путей или временной релокации. Важно сосредоточиться на поддержке своей страны, делая для нее все возможное", – подводит итог собеседник.