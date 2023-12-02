ЦАХАЛ продолжил боевые действия там, где остановился в Газе, - Галлант

По его словам, он приказал возобновить огонь в пятницу утром после того, как ХАМАС отказался освободить 15 женщин и двух детей в рамках соглашения о перемирии.

"Мы продолжаем именно с того момента, на котором остановились", - сказал министр.

Он добавил, что за последние два дня он осмотрел Газу с воздуха и приграничную зону с земли, назвав результаты возобновившегося наступления ЦАХАЛа "очень впечатляющими".

"Тысячи террористов были уничтожены, десятки штабов [были поражены], сотни терабайт информации находятся в наших руках, сотни террористов были захвачены и допрашиваются в Израиле". Достижение - 110 заложников вернулись живыми - такого не добивалась ни одна армия в мире в борьбе с террористической организацией. Мы добились этого благодаря силе ЦАХАЛа", - заявил министр.

Освобождение заложников ХАМАС

На прошлой неделе Израиль подписал соглашение с ХАМАСом о прекращении огня на территории Сектора Газа и освобождении заложников. Так первую группу боевики отпустили уже 24 ноября. Их доставили в больницы Израиля.

На следующий день ХАМАС освободил и передал Красному кресту группу из 17 человек. Третью группу из 17 освобожденных из плена ХАМАСа Красный Крест принял 26 ноября.

Кроме того, ХАМАС освободил троих несовершеннолетних французских заложников.

Детальнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще будет продолжаться война - в материале РБК-Украина.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа и заявил, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

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