ЦАХАЛ сообщил об освобождении очередной группы заложников: названо число

ЦАХАЛ заявил об 12 освобожденных заложниках, среди которых 10 израильтян и двое граждан Таиланда. После прохождения первоначального медицинского обследования их доставят на вертолетах в больницы Израиля.

"Освобожденные заложники направляются в больницы, где они воссоединятся со своими семьями", - сообщил ЦАХАЛ.

Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил на своей странице в соцсети X (Twitter), что среди освобожденных - девять женщин и один ребенок.

"Одна из женщин имеет австрийское гражданство, две - гражданство Аргентины, еще одна - гражданство Филиппин", - сообщил представитель МИД Катара.

Освобождение заложников ХАМАСА

На прошлой неделе Израиль подписал соглашение с ХАМАСом о прекращении огня на территории Сектора Газа и освобождении заложников. Так первую группу боевики отпустили уже 24 ноября. Их доставили в больницы Израиля.

На следующий день ХАМАС освободил и передал Красному кресту группу из 17 человек.

Третью группу из 17 освобожденных из плена ХАМАСа, Красный Крест принял 26 ноября.

Ранее мы сообщали, что ХАМАС освободил трех несовершеннолетних французских заложников.

Детальнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще будет продолжаться война - в материале РБК-Украина.