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ЦАХАЛ повідомив про звільнення чергової групи заручників: названо число

Ілюстративне фото: ЦАХАЛ повідомив про звільнення чергової групи заручників (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

ЦАХАЛ повідомив про звільнення ХАМАСом чергової групи заручників. Бойовики передали їх представникам Червоного Хреста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛу.

ЦАХАЛ заявив про 12 звільнених заручників, серед яких 10 ізраїльтян та двоє громадян Таїланду. Після проходження початкового медичного обстеження їх доставлять на гелікоптерах до лікарень Ізраїлю.

"Звільнені заручники прямують до лікарень, де вони возз'єднаються зі своїми сім'ями", - повідомив ЦАХАЛ.

Офіційний представник МЗС Катару Маджид бен Мухаммед аль-Ансарі повідомив на своїй сторінці в соцмережі X (Twitter), що серед звільнених - дев'ять жінок та одна дитина.

"Одна з жінок має австрійське громадянство, дві - громадянство Аргентини, ще одна - громадянство Філіппін", – повідомив представник МЗС Катару.

Звільнення заручників ХАМАС

Минулого тижня Ізраїль підписав угоду з ХАМАСом про припинення вогню на території Сектору Газа та звільнення заручників. Так першу групу бойовики відпустили вже 24 листопада. Їх доправили до лікарень Ізраїлю.

Наступного дня ХАМАС звільнив та передав Червоному хресту групу із 17 осіб.

Третю групу з 17 звільнених із полону ХАМАСу Червоний Хрест прийняв 26 листопада.

Раніше ми повідомляли, що ХАМАС звільнив трьох неповнолітніх французьких заручників.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - у матеріалі РБК-Україна.

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