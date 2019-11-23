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Голодомор глибоко травмував Україну і всю Європу, - посольство Франції

Новини » Суспільство     23.11.2019 - 17:05
Голодомор глибоко травмував Україну і всю Європу, - посольство Франції
Фото (twitter.com/FranceenUkraine/)

Франція разом з українським народом вшановує пам'ять жертв Голодомору, заявили в посольстві

У Франції заявили, що Голодомор глибоко травмував Україну і всю Європу. Про це йдеться в повідомленні посольства Франції в Україні у Twitter.

"Франція разом з українським народом вшановує пам'ять жертв Голодомору. Ніколи не забудемо цю величезну трагедію, яка глибоко травмувала Україну і всю Європу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, посол Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор раніше також висловив підтримку нашій країні і вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Тейлор підкреслив, що Штати пам'ятає про геноцид, здійснений радянською владою. Вони ніколи не забудуть про злочин, скоєний проти людства.

У суботу, 23 листопада, в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років - акт геноциду українського народу, організований керівництвом комуністичної партії і урядом СРСР в 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Вбивство голодом відбувалося в Україні й на Кубані як до 1933 р., так і в 1932 році.

У КМДА попередили про зміни в роботі транспорту у зв'язку з меморіальними заходами.

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