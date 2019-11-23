Посольство США вшанувало пам'ять жертв Голодомору

Фото: посольство США (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

За словами американського посла, США пам’ятають про геноцид українського народу, який вчинила радянська влада

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор висловив підтримку нашій державі та вшанував пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Відповідне відеозвернення посла США опубліковане у Twitter дипустанови.

Тейлор підкреслив, що Штати пам’ятають про геноцид, який вчинила радянська влада. Вони ніколи не забудуть про злочин, скоєний проти людства.

Ми разом з народом України з сумом згадуємо всіх, хто втратив життя під час трагічного періоду Голодомору 1932-33 років.

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We join the people of Ukraine in solemnly remembering and mourning all those who lost their lives during the tragic 1932-33 #Holodomor. pic.twitter.com/993QDvAYQG — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 23, 2019

"Ми разом з народом України з сумом згадуємо всіх, хто втратив життя під час трагічного періоду Голодомору 1932-1933 років", - зазначив посол.

Нагадаємо, у суботу, 23 листопада, в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору. Голодомор 1932-1933 років - акт геноциду українського народу, організований керівництвом комуністичної партії і урядом СРСР в 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Вбивство голодом відбувалося в Україні й на Кубані як до 1933 р, так і в 1932 році.

Як писало РБК-Україна, у день пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років, який у цьому році випадає на 23 листопада, 73% українців мають намір запалити свічку в пам'ять про загиблих від голоду, про що свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг". За даними опитування, 20% респондентів сказали, що не будуть запалювати свічку. У порівнянні з минулим роком (68%) кількість тих, хто має намір запалити свічку, дещо зросла.